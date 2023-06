Uma pausa no Planalto Central: três cafeterias para conhecer na Asa Norte

As quadras de Brasília, concebidas por Lúcio Costa em 1957 durante a construção do Plano Piloto, são blocos similares, mas com suas particularidades. Dos cabeleireiros às pizzarias, os serviços são agrupados em setores, distribuídos de forma precisa pela cidade. Mas não há racionalidade que não possa ser amenizada com uma boa caminhada. Essa talvez seja a melhor forma de sentir a organização do lugar, se perdendo entre os conjuntos de prédios modernistas, repletos de verde e de um estilo de vida muito particular. Que tal fazer isso enquanto descobre as diversas cafeterias da cidade?

Ernesto Cafés Especiais

Em uma das esquinas da quadra 108 da Asa Norte de Brasília, encontra-se um dos cafés mais conhecidos da cidade: O Ernesto. Trata-se de uma casa especializada em cafés especiais e pães artesanais, pioneira na cidade desde sua fundação em 2011, na Asa Sul. Em outubro de 2018, o Ernesto abriu sua segunda unidade, agora na Asa Norte, seguida pela inauguração da microtorrefação da casa em 2022. É nessa unidade, em um espaçoso e bem planejado ambiente, que o escritório de arquitetura Bloco Arquitetos, também sediado em Brasília, buscou maximizar o aproveitamento do jardim público voltado para a quadra residencial.

O paisagismo foi realizado por Mariana Siqueira, que organizou a vegetação existente e introduziu espécies nativas do cerrado. Com mesas ao ar livre e uma vista aconchegante, os apreciadores de café podem desfrutar de bebidas de qualidade, seja através da prensa francesa, AeroPress, Hario V60 ou Chemex.

Para Luciana Araújo, torradora de café que trabalha na área desde 2012 e há quatro anos no Ernesto, “o café é parte da vida; de quem está produzindo e consumindo”, por isso, o cuidado com os processos é essencial. A ideia é ter relações com produtores que tenham atenção, respeito e responsabilidade social. A equipe do Ernesto também participa da escolha e das visitas às fazendas que irão fornecer os cafés. Expresso, capuccino e coado em filtro de papel são as três bebidas mais pedidas na casa, e possuem toda atenção e cuidado na hora do preparo.

Do vasto cardápio saem opções para o dia todo, além da venda dos pães artesanais. Uma sugestão irresistível é a pamonha doce com queijo, preparada com manteiga e assada na palha de milho, ótima com um cafezinho.

Você pode comprar o café da marca para levar, a versão Primavera, por exemplo, é um blend da casa e tem notas de flores brancas e acidez delicada de maracujá. É uma mistura de Catuaí cultivado no Espírito Santo e em Minas Gerais. O pacote de 250 gramas custa 40 reais e pode ser moído na hora para o método de preferência.

@ernestocafesespeciais

Endereços: SCLS 115 Bloco C, Loja 14 e SCLN 108 Bloco A, Loja 48

Pató Cafeteria

A senha do Wi-Fi escrita a mão na parede de tijolinhos industriais dá a dica: não é pato. O nome dessa simpática cafeteria, localizada na quadra 407 da Asa Norte de Brasília, é inspirado nos avôs da chef confeiteira e proprietária Duda Patriota: Pat e Tô — da combinação nasceu o nome Pató.

Inaugurada em 2021, a cafeteria veio para oferecer produtos que valorizam a matéria prima e a produção local. Os pedidos saem frescos do balcão, como o choux, recheado na hora com um creme leve de baunilha brasileira. Com sabor delicado e doce na medida, a unidade sai por 13 reais. Boa para acompanhar o bem equilibrado café coado da casa que custa 10 reais.

Há espaço com tomadas para quem quiser trabalhar no local ou mesas ao ar livre para receber grupos maiores.

A casa também vende o próprio café. Por 55 reais, o pacote de 250 gramas de catuaí amarelo, plantado no cerrado goiano, pode ser comprado para viagem e moído na hora.

@patoh.cafeteria

Endereço: CLN 407 Bloco B, Loja 17

Clandestino Café

Com uma atmosfera descolada e inspiração nas cafeterias nórdicas, além de uma referência ao conto Felicidade Clandestina de Clarice Lispector, o café ganha vida em uma das lojas da quadra 413 da Asa Norte, bem ao lado do parque Olhos D'Água.

Um destaque do cardápio é o café coado na Hario V60, que permite aos clientes escolherem o microlote que mais desperta seu paladar. Com o auxílio atencioso dos baristas, você é apresentado às opções disponíveis, permitindo que a experiência seja mais personalizada. Uma boa pedida para acompanhar o café são os biscoitos de tapioca, recheados com queijo coalho e empanados no parmesão, a porção vem com seis ou 12 unidades.

O que não é mistério nesse café é a trilha sonora, através do perfil no Instagram você acessa a playlist da cafeteria.

@clandestino_cafe

Endereço: CLN 413 Bloco D, Loja 25