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Relógios no fundo do mar: os novos modelos diver da Technos

Após sucesso da reedição limitada Skydiver, marca brasileira de origem suíça lança peças com resistência à água de 200 metros

Nova coleção da Technos: versatilidade (Technos/Divulgação)

Nova coleção da Technos: versatilidade (Technos/Divulgação)

Ivan Padilla
Ivan Padilla

Editor de Casual e Especiais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09h00.

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A marca brasileira de origem suíça Technos lança em 1º de outubro sua nova coleção Diver, com relógios automáticos de 40 milímetros por preços entre R$ 1.750 e R$ 1.900. Os modelos têm vidro de safira, resistência à água de 200 metros e mostradores em diferentes cores. A linha sucede a reedição limitada do Skydiver Automático 500M.

 

A reedição do clássico Technos Skydiver Automático 500M, em julho, foi um dos lançamentos mais comentados do ano entre os aficionados por relojoaria. As 1.000 unidades de série limitada foram vendidas em menos de 72 horas. Pouco depois, já era possível ver algumas peças sendo revendidas com ágio.

Agora, a marca brasileira de origem suíça amplia sua coleção diver com novos modelos que combinam códigos tradicionais dos relógios de mergulho, materiais de maior desempenho e uma proposta mais versátil para o uso cotidiano.

O lançamento representa a continuidade de uma estratégia iniciada com o resgate do Skydiver, relógio que marcou a história da Technos na década de 1960. O projeto recuperou elementos do modelo original a partir de pesquisa histórica e mostrou a força da combinação entre patrimônio, conhecimento técnico e uma leitura contemporânea da relojoaria.

Essa experiência desta vez chega a uma coleção de maior alcance, com diferentes opções de cores e acabamentos é uma construção pensada para aproximar a relojoaria mecânica de novos consumidores, sem deixar de atender às expectativas dos entusiastas.

“Com o Skydiver, mostramos a força que existe quando unimos história, conhecimento técnico e uma leitura contemporânea do consumidor. A nova coleção dá continuidade a esse movimento. Ela amplia nossa atuação em automáticos e traduz essa capacidade em produtos que combinam robustez, refinamento e versatilidade”, afirma Laura Goretti, diretora de Marketing do Grupo Technos.

Caixa de 40mm e preço abaixo de R$ 2.000

Os novos modelos têm caixa de 40 milímetros e 46 milímetros entre as extremidades das alças, proporções que favorecem o equilíbrio no pulso e tornam a peça mais versátil para diferentes perfis de uso. A construção mantém a presença característica dos relógios diver, mas aposta em dimensões mais compactas.

A pulseira de cinco elos sólidos é outro elemento de destaque. O desenho combina diferentes superfícies e acabamentos e cria uma integração mais fluida com a caixa, reforçando a percepção de qualidade e refinamento do conjunto.

Na construção, a coleção traz vidro de safira, reconhecido pela elevada resistência a riscos, além de coroa e fundo rosqueados e resistência à água de 200 metros. O aro giratório unidirecional e os marcadores e ponteiros com material luminescente completam os principais elementos funcionais associados aos relógios de mergulho.

O fundo transparente permite ainda observar o movimento automático em funcionamento. A solução aproxima o consumidor da mecânica da relojoaria e valoriza um dos principais diferenciais da categoria: a capacidade de transformar o movimento do pulso em energia para o funcionamento do relógio.

A coleção estará disponível com mostradores em preto, azul e verde, além de versões com acabamento prateado e bicolor. Cada relógio vai custar entre R$ 1.750 e R$ 1.900.

A combinação de diferentes configurações, segundo a marca, amplia as possibilidades de uso, levando a estética dos relógios esportivos também para contextos urbanos e ocasiões mais sofisticadas.

“Esse equilíbrio faz parte da estratégia da Technos para a categoria. Em vez de restringir o automático a um público especializado, a marca busca ampliar o contato de novos consumidores com a relojoaria mecânica, sem abrir mão de atributos técnicos reconhecidos pelos entusiastas”, completa Laura.

A nova coleção Diver chega ao mercado em 1 de outubro, pelo site oficial da Technos e por parceiros comerciais.

'Perguntas frequentes'

Quando a nova coleção Technos Diver será lançada? ＋

A nova coleção Technos Diver chega ao mercado em 1º de outubro. Os relógios estarão disponíveis no site oficial da Technos e em parceiros comerciais.

Quanto custam os novos relógios automáticos da Technos? ＋

Os relógios da nova coleção Diver custam entre R$ 1.750 e R$ 1.900. A linha terá mostradores em preto, azul e verde, além de versões com acabamento prateado e bicolor.

Quais são as especificações da nova coleção Technos Diver? ＋

Os modelos têm caixa de 40 milímetros, vidro de safira, coroa e fundo rosqueados e resistência à água de 200 metros. A coleção também inclui aro giratório unidirecional, elementos luminescentes e pulseira de cinco elos sólidos.

Como funciona o movimento automático dos relógios Technos Diver? 

O movimento automático transforma o movimento do pulso em energia para o funcionamento do relógio. O fundo transparente permite observar o mecanismo em operação.

Qual é a relação entre a nova coleção Diver e o Technos Skydiver? ＋

A coleção Diver dá continuidade à estratégia iniciada com a reedição do Technos Skydiver Automático 500M, modelo ligado à história da marca desde a década de 1960. A edição limitada a 1.000 unidades, lançada em agosto, esgotou em menos de 72 horas.

Qual é a proposta da nova coleção automática da Technos? ＋

A Technos busca aproximar a relojoaria mecânica de novos consumidores e preservar atributos técnicos valorizados pelos entusiastas. Segundo Laura Goretti, diretora de Marketing do Grupo Technos, os produtos combinam robustez, refinamento e versatilidade.

 

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