O clube de ondas de Ronaldo está em busca dos solteiros — e terá espaço aberto ao público

RESUMO ＋ O complexo de lazer Reserva Beach Club, da incorporadora BR Soho e de Ronaldo Nazário, lançou neste sábado, 28, uma nova flagship e títulos individuais de R$ 377 mil. Entre Barueri e Santana de Parnaíba, o projeto de 169 mil m² terá a primeira etapa em 2027; a praia artificial e o Galáticos House estão previstos para 2028.

O Reserva Beach Club, ambicioso complexo idealizado pela BR Soho em sociedade com o ex-jogador Ronaldo Nazário, inaugura uma nova fase neste mês de setembro. A empresa lançou neste sábado, 28, uma nova flagship e anunciou à imprensa títulos individuais, novos detalhes gastronômicos e planos comerciais do projeto.

O complexo, localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba, terá 169 mil m² e reúne uma porção de atividades de lazer e esportes. Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 4,2 bilhões e um aporte de R$ 1 bilhão em Capex, o clube já passou do marco de 300 associados antes mesmo da inauguração — prevista para o primeiro semestre de 2027, para parte do projeto.

O valor do título individual, recém-anunciado, é de R$ 377 mil, com direito a 10 convidados por mês. A ideia é suprir a procura de jovens adultos e solteiros sem vínculo familiar dependente, com acesso às instalações sociais, esportivas e à praia de ondas.

Para famílias, o título patrimonial vem a partir de R$ 500 mil (limitado a 3.500 cotas no total), e garante acesso para o titular, cônjuge e dependentes. A Cota Galáticos House, restrita a apenas 300 associados, é comercializada em R$ 1,5 milhão. Oferece acesso exclusivo ao members club privativo do tênis e a todas as dependências do complexo.

"O novo título nasce para suprir uma necessidade do mercado e de nossa própria comunidade. Simultaneamente, trazemos nossa flagship exclusiva como uma materialização prévia de todas as possibilidades que o clube pode oferecer. Queremos que este espaço atue como um centro de convivência e experiência para a região, mesmo antes da inauguração", afirma Maurício Gariglia, CEO da BR Soho.

Como vai funcionar a praia de ondas?

Principal atração do complexo, a praia artificial com piscina de ondas será inédita no Brasil, tanto pelo tamanho quanto pela tecnologia. Com 25 mil m² e volume de 35 mil m³ de água, será cercada por areia de quartzo especial — que não esquenta ao sol. Com a metragem, ela se torna a maior do país, à frente do Bali Park (Luziânia, GO), que conta com uma praia artificial de 24.750 m².

Para equipar a estrutura, a BR Soho importou a tecnologia californiana Surf Loch, do modelo Wave Bed. O investimento foi de US$ 13 milhões apenas na compra de equipamentos e softwares da empresa americana, somados a outros R$ 50 milhões destinados às obras civis e estruturas de concreto reforçado.

O sistema computadorizado permite desenhar diferentes perfis de ondas, com altura de até 2,10 metros e duração de 18 segundos por vaga. A praia terá capacidade para atender mais de 50 praticantes por hora em variados níveis de habilidade.

Apesar do apelo técnico para o surf profissional, a operação tem foco na convivência familiar. Cerca de 95% dos compradores atuais dos títulos são famílias atraídas pela infraestrutura de lazer integrada, que inclui rio lento de correnteza, piscinas infantis com ondas amenas e bares molhados.

Com a inauguração, o Brasil toma a frente no mercado de praias artificiais do mundo.

Foco no tênis: a visão de Ronaldo

É no tênis que o nome de Ronaldo pesa mais no negócio. O Galacticos House é o clube dentro do clube: um members club privativo dentro do complexo, com cota de R$ 1,5 milhão restrita a 300 associados. O título abre as portas do centro de tênis e de todas as dependências do Reserva, e ocupa o topo da tabela, acima do título familiar e do individual.

O centro de treinamento reúne quatro quadras de hard court, duas delas cobertas, três de saibro e duas de padel. Uma das quadras de saibro usa tecnologia europeia certificada pela ITF, e as demais seguem especificações semelhantes às dos torneios do continente, segundo a incorporadora. A quadra principal terá piso de padrão internacional, com tecnologia de amortecimento. Academia específica para tênis, centro de performance e espaço de recovery completam o pacote.

Fora das quadras, a sede social é o outro produto: adega com curadoria própria, charutaria, rooftop com restaurante, galeria de arte, concierge e alfaiataria sob medida. A ideia é reunir esporte, cultura e convivência no mesmo endereço.

Tecnologia como diferencial

O treino vai ser orientado por dados. As quadras terão análise de desempenho em tempo real, inteligência artificial aplicada ao jogo e treino assistido. "Temos câmeras acopladas nas redes que, com IA, medem as batidas, o spin e a velocidade da bola, para termos treinamentos muito otimizados. Há também robôs que simulam partidas e geram relatórios técnicos", diz Gianlucca Gariglia, diretor de marketing da BR Soho.

O modelo declarado vem das academias europeias. "A gente foi buscar referência principalmente na Europa", diz o executivo, citando a Rafa Nadal Academy como inspiração para o conceito de centro de performance. Antes disso, segundo ele, houve "uma pesquisa muito robusta de mercado para entender o que iria oferecer de tão diferente", além da contratação de uma assessoria esportiva profissional.

O peso do sócio

Ronaldo aparece menos como garoto-propaganda e mais como sócio que mete a “mão na massa” nos detalhes, contam os executivos. "O Ronaldo, de fato, olhou cada ponto. Ele opinou até nas palmeiras que a gente vai colocar lá dentro", afirma Pablo Silva, diretor de operações da BR Soho.

O próprio ex-jogador conta de onde veio a ideia. "O Reserva é a realização de um sonho e eu sempre quis criar algo único no Brasil. Com o tênis ganhando cada vez mais espaço na minha vida, quis criar um clube que fosse além da quadra, com tecnologia, estrutura de alto nível", diz, em nota.

A empresa também deixa claro o que o nome vende: "Todo mundo quer jogar tênis com o Ronaldo." Gianlucca resume a proposta como uma soma de performance, luxo, network e acesso, e admite a pressão de trabalhar com um sócio exigente: "A gente não pode errar de jeito nenhum", diz.

A arena de R$ 30 milhões

Cerca de R$ 30 milhões foram destinados à arena multiuso para 3 mil a 6 mil pessoas, pensada para transformar o Galacticos House em palco de competição do esporte, não apenas em um endereço de treino. "Se fosse só para simplesmente jogar tênis, não ia ter arena. Queremos mais", diz Silva, em resposta à EXAME.

A ideia, segundo a incorporadora, é profissionalizar a operação e sediar torneios. O espaço, inclusive, já está sendo projetado dentro das exigências da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), com o objetivo de atrair competições "em algum momento".

Não há torneio nem data definidos, e o próprio executivo admite que o plano "ainda está sendo construído", mas citou o SP Open como exemplo.

Para dimensionar a ambição, a quadra principal do Rio Open, a Guga Kuerten, tem capacidade para 6.200 pessoas. Na ponta alta da estimativa da incorporadora, a arena do Galáticos ficaria próxima da estrutura do que o próprio torneio define como o maior evento de tênis da América do Sul.

Todo esse investimento não é em vão: o tênis vive um dos melhores momentos no Brasil. O Rio Open, único torneio ATP 500 da América do Sul, reuniu cerca de 70 mil pessoas em 2026 e teve transmissões para mais de 180 países. Em quadra, João Fonseca saltou da 145ª para a 24ª posição do ranking da ATP em 2025, com títulos em Buenos Aires e na Basileia, e reacendeu o interesse do público pelo esporte.

Complexo de luxo, esporte e lifestyle (agora, aberto ao público)

O objetivo do Reserva Beach Club, contaram os executivos por trás do projeto à imprensa, é trazer à região de Alphaville novas oportunidades de comércio de luxo, alta gastronomia "e uma praia mais próxima, já que boas de São Paulo ficam longe da capital. Com a tecnologia que trouxemos, vamos encurtar essa distância, trazendo uma opção legal a poucos minutos da cidade".

No total, o clube terá uma praia artificial de 25 mil m², equipada com tecnologia norte-americana de ondas artificiais; um parque aquático familiar com rio lento e piscina de ondas suaves; espaços de convivência com quadras poliesportivas e o Galáticos House (Ultra VIP), um centro de alta performance em tênis, feito em parceria com Ronaldo, com arena para torneios oficiais.

A estrutura se completa com um mall a céu aberto de até 5 mil m² de área locável, que abrigará quatro restaurantes, 12 pontos gastronômicos e lojas de marcas globais. A incorporadora não deu detalhes à reportagem sobre quais serão os restaurantes instalados no local, tampouco quais marcas farão parte do shopping. Mas declarou que as conversas incluem chefs da alta gastronomia paulistana e que os espaços comerciais estão "alinhados ao estilo de vida dos associados e serão pontos fixos, com contratos de longo prazo".

O espaço que abrigará tanto os restaurantes quanto as lojas será aberto ao público geral, incluindo não-associados.

A primeira etapa do Reserva Beach Club, que inclui o parque aquático familiar, os espaços de convivência e parte do shopping, será inaugurada já no primeiro semestre de 2027. O restante do complexo, incluindo a praia artificial e o Galáticos House, tem previsão de lançamento em 2028.