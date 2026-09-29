Café com mais brilho: Nespresso e Swarovski lançam collab no Brasil

RESUMO ＋ Nespresso e Swarovski lançam uma coleção especial no Brasil que combina cafés, máquinas e acessórios com o design característico da marca de cristais. A parceria inclui novos blends, a máquina CitiZ Platinum com cristais Swarovski, calendário do advento e acessórios para acompanhar o café.

A Nespresso leva brilho para a xícara de café. Referência em cafés porcionados de qualidade, a marca se une à Swarovski em uma coleção que reúne cafés, máquinas e acessórios.

Fundada em 1895 na Áustria, a Swarovski é especializada em cristais lapidados e atua nos segmentos de joalheria, acessórios, decoração e design.

“Esta colaboração reúne duas marcas reconhecidas pela excelência, pela atenção aos detalhes e pela capacidade de transformar momentos em experiências memoráveis. Ao lado da Swarovski, queremos trazer uma nova expressão para a temporada de Festive, combinando nossa expertise em café a um universo de criatividade, design e celebração. É uma parceria que traduz muito do que buscamos na Nespresso: surpreender nossos consumidores e oferecer novas formas de vivenciar cada momento com café”, afirma Mariana Marcussi, Diretora de Marketing e Sustentabilidade da Nespresso Brasil.

Mais brilho

O lançamento inclui uma versão da CitiZ Platinum, máquina da Nespresso com design compacto e acabamento metálico, em edição limitada com cristais. O modelo prepara cafés do sistema Original e oferece opções para diferentes tamanhos de xícara.

A coleção reúne cafés, calendário do advento e acessórios (Divulgação/Divulgação)

A linha de cafés reúne quatro novidades. O Festive Crystal Spark Espresso, para o sistema Original, e o Festive Crystal Spark Double Espresso, para o sistema Vertuo, combinam Arábicas da Guatemala e da Costa Rica com Robusta asiático. Os blends têm notas de cereal tostado e cacau, com nuances de caramelo e especiarias, e podem ser consumidos puros ou usados em receitas, como o Matcha Affogaccino.

Dois blends aromatizados de Arábicas do Brasil e da Colômbia também fazem parte da linha: o Hazelnut Brownie Flavored, com notas de brownie de chocolate e avelãs torradas, e o Blueberry Cheesecake Flavored, com notas de mirtilos em compota, cheesecake e caramelo.

A collab inclui ainda um calendário do advento, disponível para os sistemas Original e Vertuo. A linha de acessórios reúne enfeites de cristal inspirados nas cápsulas e no formato octogonal da Swarovski, canecas térmicas e um holder adornado com 36 cristais verdes. Para acompanhar o café, há ainda cubos de chocolate ao leite inspirados nas formas geométricas dos cristais lapidados.

A coleção será vendida por tempo limitado no site e nas boutiques Nespresso. Os cafés, a máquina e o calendário do advento chegam em 13 de outubro, com vendas ao público geral a partir de 20 de outubro. Os demais acessórios chegam às lojas em 3 de novembro. Itens selecionados da coleção também serão vendidos em boutiques Swarovski selecionadas globalmente.