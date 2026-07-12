De trem pela costa do Mississippi: um roteiro entre cafeterias e cidades à beira-mar

Na costa do Mississippi, estado do sul dos Estados Unidos, viajar de trem passou a ser uma forma de percorrer pequenas cidades à beira-mar, entre praias, centros históricos e cafeterias que ajudam a marcar o ritmo da região. Com paradas em destinos como Bay St. Louis, Gulfport, Biloxi e Pascagoula, o novo serviço de passageiros transforma o deslocamento em parte do roteiro.

Em agosto de 2025, a Amtrak, companhia ferroviária nacional de passageiros dos Estados Unidos, inaugurou o serviço ferroviário Mardi Gras, com partidas de Nova Orleans e Mobile rumo a Bay St. Louis, Gulfport, Biloxi e Pascagoula, na costa do Mississippi. A operação passou a contar com duas viagens diárias de ida e volta. O nome da nova linha de trem faz referência às festas de carnaval de rua do sul dos Estados Unidos e conecta duas cidades centrais dessa celebração, Nova Orleans e Mobile, que disputam entre si o título de berço do Mardi Gras americano.

Novo serviço ferroviário Mardi Gras, operado pela Amtrak (Carolina Gehlen/Exame)

“Depois de quase duas décadas, o transporte ferroviário de passageiros voltou à Costa do Golfo do Mississippi, abrindo caminho para que visitantes de estados vizinhos e de diferentes partes do mundo descubram a região de uma forma totalmente nova”, disse Judy Young, CEO da Coastal Mississippi Tourism. “O serviço Mardi Gras cria uma conexão fluida para viajantes internacionais que chegam a Nova Orleans ou Mobile e desejam explorar, de trem, a beleza, o charme e a hospitalidade da nossa costa. Esse marco, aguardado há tanto tempo, representa não apenas uma conquista para moradores e visitantes recorrentes, mas também um passo transformador para a indústria do turismo e para o futuro da região.”

Com a inauguração do serviço, a região reforçou sua aposta no turismo ao conectar, por trem, cidades da costa do Mississippi a dois importantes polos do sul dos Estados Unidos. Conhecida pelas praias, cassinos, atrações culturais e cena gastronômica, a costa do Mississippi passou a ver na nova rota uma oportunidade de ampliar o fluxo de visitantes vindos de Nova Orleans, Mobile e de outros mercados.

A seguir, um roteiro de cafeterias para descobrir a costa do Mississippi entre uma parada e outra do trem:

Bay St. Louis — Mockingbird Café

Um dos endereços mais tradicionais de Bay St. Louis, o Mockingbird Café está localizado a apenas duas quadras da orla, na região histórica da cidade, o café ocupa um edifício preservado de 1868, marcado por uma varanda em três lados. O ambiente combina o charme da arquitetura sulista com uma decoração eclética e acolhedora, tornando o local um dos pontos de encontro favoritos de moradores e visitantes.

O nome do café faz referência ao pássaro conhecido pela habilidade de imitar o canto de outras aves — no Brasil, equivalente ao sabiá-do-campo. No cardápio, a proposta é “comer como um pássaro”, com opções como a granola artesanal, feita com aveia tostada, castanhas, coco, frutas secas, sementes de abóbora, especiarias e mel, finalizada com frutas vermelhas frescas e banana.

Para acompanhar, a casa oferece bebidas como café coado, espresso, cappuccino, chai, americano e lattes, em versões quentes e geladas. Também há opções de leite de amêndoas, aveia, soja e coco.

Mockingbird Café, Bay St. Louis (Carolina Gehlen/Exame)

Após o café, passe a tarde explorando a parte mais antiga de Bay St. Louis, uma área agradável para percorrer a pé, onde arte, compras e sabores locais se encontram. Comece pela Jane K. Gallery & Gifts, endereço tradicional da Main Street que reúne obras de artistas da região e uma seleção cuidadosa de presentes.

Para provar um pouco da tradição da cidade, vale parar na Harvest Bay Artisan Bakery e levar um King Cake ou outros itens sazonais da padaria. Em seguida, continue o passeio pela Good Earth Records, loja descontraída conhecida por sua seleção de vinis e por sua conexão com a cultura musical do Mississippi, antes de seguir para a The Shops at Century Hall, edifício histórico restaurado que abriga uma seleção de boutiques e lojas especializadas.

Gulfport — The Coast Roast

A Coast Roast é uma cafeteria e torrefação em Gulfport, no Mississippi, a poucos quarteirões da praia. O espaço combina balcão de madeira, vitrine de doces, pacotes de café expostos e um interior de linhas industriais, com blocos aparentes, luminárias metálicas e o cardápio ocupando a parede ao fundo.

A casa serve desde preparos clássicos, como espresso, cappuccino e latte, até bebidas geladas, chai e receitas mais elaboradas, como o mocha macadâmia latte. O resultado é uma cafeteria de perfil local, boa para uma pausa entre os passeios e para entrar no ritmo mais tranquilo da costa do Mississippi.

Coast Roast, Gulfport (Divulgação/Divulgação)

A história começou em 2000, quando os fundadores se encantaram por um antigo prédio de banco em Long Beach, no Mississippi, e decidiram transformá-lo na Bankhouse Coffee, concebida como um ponto de encontro em torno do café.

Dezesseis anos depois, o negócio ganhou um novo espaço com a abertura da Coast Roast, em downtown Gulfport. A proposta do espaço foi reunir elementos do antigo e do novo em uma cafeteria que refletisse o espírito da região.

O Coast Roast pode ser a pedida para o café da manhã depois de uma noite no Hotel Vela, hotel boutique de 16 quartos instalado em um edifício histórico restaurado de 1902, no centro de Gulfport. A propriedade fica a cerca de dez minutos de caminhada do Mississippi Aquarium e da praia, e abriga o Siren Social Club, bar e restaurante em estilo speakeasy recomendado pelo Guia Michelin em 2025.

Hotel Vela, Gulfport (Carolina Gehlen/Exame)

No Siren Social Club, a proposta é combinar culinária europeia contemporânea e coquetelaria artesanal em um ambiente de inspiração tropical. O restaurante tem raw bar, pratos para compartilhar e um menu de jantar com frutos do mar frescos do Golfo, cortes de carne e massas artesanais. À frente da cozinha está o casal Austin e Tresse Sumrall, também responsável pelo premiado White Pillars, em Biloxi.

Para conhecer mais da região, vale visitar Ship Island, ilha-barreira que integra a área protegida de Gulf Islands National Seashore e pode ser acessada por balsa a partir do Jones Park, em Gulfport. O trajeto, de cerca de uma hora, oferece vista para o Mississippi Sound — lagoa estuarina de aproximadamente 145 quilômetros que se estende ao longo da Costa do Golfo, de Waveland, no Mississippi, até Dauphin Island, no Alabama — e pode incluir avistamentos de golfinhos-nariz-de-garrafa do Atlântico.

Ship Island: ilha-barreira que integra a área protegida de Gulf Islands National Seashore (Divulgação/Divulgação)

Na ilha, o programa combina praia e história. A estrutura inclui cadeiras e guarda-sóis, é possível fazer um almoço em formato de piquenique com comidas e bebidas locais, entre elas cervejas artesanais da região. Também há um bar com lanches e opções de refeição. Entre mergulhos nas águas do Golfo, caminhadas pela faixa de areia e visitas ao Fort Massachusetts, fortificação histórica da ilha, o destino é um dos passeios clássicos do litoral do Mississippi.

Em 2026, a Ship Island Excursions, empresa responsável pelo transporte até a ilha, completa 100 anos de operação. Fundada em 1926 pelo capitão Pete Skrmetta, a companhia familiar já levou mais de 1 milhão de passageiros a Ship Island, mantendo viva uma tradição centenária da costa do Golfo.

Biloxi — Greenhouse

No centro de Biloxi, o Greenhouse Biloxi é um dos cafés mais queridos da cidade. Administrado por uma mulher, Kait Sukiennik, o endereço aposta em cafés da manhã e almoços preparados com ingredientes frescos de produtores locais. Entre os destaques do cardápio estão os biscoitos feitos na casa, lattes criativos e pratos típicos de brunch.

Greenhouse, Biloxi (Carolina Gehlen/Exame)

Depois da refeição, vale explorar o centro de Biloxi, que se transformou em um polo de arte urbana, comércio local e atrações culturais. A cidade espalhou dezenas de murais de grande escala pelas ruas, retratando elementos que fazem parte de sua identidade, como barcos de pesca de camarão, a vida marinha, músicos de jazz e a história da indústria pesqueira. Um mapa com a rota dos murais permite fazer um passeio autoguiado e descobrir diferentes facetas da cidade ao longo da caminhada.

Ohr-O’Keefe Museum of Art, Biloxi (Carolina Gehlen/Exame)

Outro destaque é o Ohr-O’Keefe Museum of Art, projetado por Frank Gehry e localizado às margens do Mississippi Sound, sob grandes carvalhos. O museu abriga cerâmicas de George E. Ohr (1857–1918), artista conhecido como “Mad Potter of Biloxi”, além de exposições contemporâneas e históricas.

Pascagoula — The District Coffee Co.

Em Pascagoula, o dia pode começar no The District Coffee Co., cafeteria que, desde 2018, é conhecida pelo café preparado na hora, pelos doces produzidos na casa e pelos bagels recheados servidos em um agradável pátio ao ar livre.

The District Coffee Co., Pascagoula (Carolina Gehlen/Exame)

Ainda na região, o Pascagoula River Audubon Center, em Moss Point, funciona como porta de entrada para o maior sistema de rios de fluxo livre dos 48 estados continentais dos Estados Unidos. O espaço reúne exposições interativas, jardins com espécies nativas, trilhas e um calçadão à beira do rio. Passeios de caiaque, observação de aves e atividades educativas permitem conhecer de perto a biodiversidade do ecossistema costeiro do Mississippi.

Pascagoula River Audubon Center, Pascagoula (Divulgação/Divulgação)

Pass Christian — Cat Island Coffeehouse & Books

Pass Christian, conhecida como “The Pass”, é uma das cidades mais charmosas da Costa do Golfo. O centro concentra lojas independentes, livrarias, cafés e restaurantes que refletem o estilo de vida descontraído da região. Entre casas históricas, ruas arborizadas e a proximidade com o mar, a cidade preserva o clima acolhedor de uma típica comunidade costeira do sul dos Estados Unidos.

Café, livros e vista para a praia: o Cat Island Coffeehouse & Books reúne tudo isso em um só endereço. O café, que divide espaço com a Pass Christian Books desde 2013, leva o nome de uma ilha da região. Descoberta pelos franceses em 1699, ela recebeu esse nome depois que exploradores confundiram os guaxinins que viviam ali com gatos.

Cat Island Coffeehouse & Books, Pass Christian (Divulgação/Divulgação)

O menu da cafeteria combina clássicos do espresso com uma carta de bebidas que dialoga com a cultura do sul dos Estados Unidos. Além dos cafés filtrados e cold brews, a casa aposta em receitas próprias, como os lattes honeycomb, Mississippi mocha e southern vanilla. Há ainda versões inspiradas em métodos asiáticos, como os cafés vietnamita, tailandês e japonês, ampliando as opções para quem busca sabores menos convencionais.