Café na taça: 5 opções de drinques para provar

Com a evolução do consumo de café, o grão, além de ser a bebida do café da manhã, também passou a ser utilizado em diversas harmonizações: dos pratos aos drinques alcoólicos, como o espresso martíni.

No dia a dia, 96% dos habitantes do nosso país consomem café ao acordar, já à noite, o número diminui para 31%, segundo pesquisa do Instituto Axxus a pedido da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC).

Além disso, a bebida tradicional nos lares brasileiros também está presente em bares, cafeterias e outros estabelecimentos porque o café combina com todos os momentos do dia.

Por isso, a ABIC separou cinco drinques que você precisa experimentar! A seleção contém diferentes tipos de destilados, o que permite diversificar e adaptar o preparo.

Confira os drinques com café

Espresso martíni

A união entre o café italiano feito sob pressão e o coquetel servido em uma clássica taça cônica. A bebida, criada em 1983, em Londres, não leva gim como o clássico martíni, mas vodca. Logo, para montar o espresso martíni, é preciso de:

1 dose (50 ml) de vodca;

½ dose (25 ml) de licor de café;

½ dose (25 ml) de espresso recém-preparado;

1 colher de chá (5ml) de xarope de glicose, caso queira adoçar;

Antes de misturar todos os itens, deixe o café esfriar um pouco. Isso evita que o gelo derreta mais rápido e que a sua bebida fique aguada.

Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira, agite com intensidade por cerca de 30 segundos e sirva com bastante gelo. Caso queira decorar, acrescente três grãos de café.

Caipirinha de café

Conhecida pelas variações com frutas, o drinque com cachaça também combina com café. A caipirinha de café precisa de:

2 doses (100 ml) de cachaça;

1 dose (50 ml) de café espresso;

1 limão;

Açúcar a gosto;

Para preparar, corte o limão em rodelas, coloque-as no copo em que irá servir e macere com açúcar. Na coqueteleira, insira a cachaça e o gelo. Agite intensamente. Depois, despeje o líquido no recipiente com a fruta e adicione a dose de café. Sirva com uma rodela de limão decorando o copo.

Lady Winter

Indicado para aquecer o corpo nos dias frios, o Lady Winter, ou “Dama do Inverno” em português, é um drinqie que une café e conhaque. Confira as medidas abaixo:

½ xícara (chá) de café coado quente (120 ml);

¼ xícara (chá) de licor de café (60 ml - pouco mais de 1 dose);

¼ xícara (chá) de conhaque.

Utilize um copo longo, taça de martíni ou caneca. Disponha no copo as bebidas, mexa e sirva.

Espresso tonic

Gim, tônica e café feito na hora dão a refrescância característica do espresso tonic. A receita deste drinque é composta de:

1 dose (50 ml) de café espresso;

200 ml de água tônica;

1 dose (50ml) de gim;

1 limão;

Coloque todos os ingredientes em um copo, mas deixe o café para o final. Assim, você cria um efeito de duas camadas e a bebida fica ainda mais bonita ao servir.

Irish Coffee

Além da vodca, da cachaça, do conhaque e do gim, você tem a opção de fazer um drinque clássico com café e uísque. No Irish Coffee, a preparação necessita de:

60 ml de café filtrado quente;

30 ml de uísque, de preferência irlandês;

30 ml de creme de leite fresco;

10 ml de calda de açúcar mascavo ou demerara (duas medidas de açúcar para uma de água).

Primeiramente, é preciso esquentar o copo onde a bebida será servida. Coloque um pouco de água quente, aguarde e retire quando a temperatura estiver elevada.

Em seguida, insira o uísque, o café e a calda de açúcar e mexa um pouco até ficar homogêneo.

O drinque fica completo com uma cobertura de creme de leite, que deve ser aquecido e batido até ficar aerado.

Agora que você já aprendeu as receitas, aproveite para preparar um bom drinque com café!

Quer conhecer mais sobre o universo cafeeiro? Acompanhe a nossa coluna na Exame.