Café na taça: 5 opções de drinques para provar

Espresso Martini: criada em 1983, em Londres, não leva gim como o clássico martíni, mas vodca (Raul da Mota/Divulgação)
Colunista
Publicado em 12 de abril de 2026 às 08h02.
Com a evolução do consumo de café, o grão, além de ser a bebida do café da manhã, também passou a ser utilizado em diversas harmonizações: dos pratos aos drinques alcoólicos, como o espresso martíni.
No dia a dia, 96% dos habitantes do nosso país consomem café ao acordar, já à noite, o número diminui para 31%, segundo pesquisa do Instituto Axxus a pedido da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC).
Além disso, a bebida tradicional nos lares brasileiros também está presente em bares, cafeterias e outros estabelecimentos porque o café combina com todos os momentos do dia.
Por isso, a ABIC separou cinco drinques que você precisa experimentar! A seleção contém diferentes tipos de destilados, o que permite diversificar e adaptar o preparo.
Espresso martíni
A união entre o café italiano feito sob pressão e o coquetel servido em uma clássica taça cônica. A bebida, criada em 1983, em Londres, não leva gim como o clássico martíni, mas vodca. Logo, para montar o espresso martíni, é preciso de:
Antes de misturar todos os itens, deixe o café esfriar um pouco. Isso evita que o gelo derreta mais rápido e que a sua bebida fique aguada.
Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira, agite com intensidade por cerca de 30 segundos e sirva com bastante gelo. Caso queira decorar, acrescente três grãos de café.
Caipirinha de café
Conhecida pelas variações com frutas, o drinque com cachaça também combina com café. A caipirinha de café precisa de:
Para preparar, corte o limão em rodelas, coloque-as no copo em que irá servir e macere com açúcar. Na coqueteleira, insira a cachaça e o gelo. Agite intensamente. Depois, despeje o líquido no recipiente com a fruta e adicione a dose de café. Sirva com uma rodela de limão decorando o copo.
Lady Winter
Indicado para aquecer o corpo nos dias frios, o Lady Winter, ou “Dama do Inverno” em português, é um drinqie que une café e conhaque. Confira as medidas abaixo:
Utilize um copo longo, taça de martíni ou caneca. Disponha no copo as bebidas, mexa e sirva.
Espresso tonic
Gim, tônica e café feito na hora dão a refrescância característica do espresso tonic. A receita deste drinque é composta de:
Coloque todos os ingredientes em um copo, mas deixe o café para o final. Assim, você cria um efeito de duas camadas e a bebida fica ainda mais bonita ao servir.
Irish Coffee
Além da vodca, da cachaça, do conhaque e do gim, você tem a opção de fazer um drinque clássico com café e uísque. No Irish Coffee, a preparação necessita de:
Primeiramente, é preciso esquentar o copo onde a bebida será servida. Coloque um pouco de água quente, aguarde e retire quando a temperatura estiver elevada.
Em seguida, insira o uísque, o café e a calda de açúcar e mexa um pouco até ficar homogêneo.
O drinque fica completo com uma cobertura de creme de leite, que deve ser aquecido e batido até ficar aerado.
Agora que você já aprendeu as receitas, aproveite para preparar um bom drinque com café!
Quer conhecer mais sobre o universo cafeeiro? Acompanhe a nossa coluna na Exame.