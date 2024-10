Café para viagem: conheça as opções de café nas companhias aéreas

A famosa pergunta “Café, senhor?” ou “Vai um cafezinho, senhora?” é comum durante um voo. Leticia Paiva, especialista em Cafés Especiais, Métodos de Preparo e Sensorial do Café, certificada pela Specialty Coffee Association, lembra que, para além do efeito da cafeína, o aroma do café na aeronave é muito prazeroso. O cheiro se espalha rapidamente e [grifa] traz uma sensação de aconchego [/grifa] em um ambiente que costuma ser muito gelado.

Aproveite o Dia Internacional do Café, celebrado em 1º de outubro, data escolhida pela Organização Internacional do Café em 2015, para descobrir quais cafés são oferecidos nas alturas.

Café nas Companhias Aéreas

KLM

Fundada em 1919, a companhia aérea KLM Royal Dutch Airlines é a mais antiga companhia aérea comercial ainda em operação. Desde 1º de outubro de 2018, a KLM serve o café da Douwe Egberts em todos os voos, tanto para destinos europeus quanto intercontinentais. A escolha considerou o legado, a história, a sustentabilidade e a qualidade da marca, fundada em 1753.

A KLM serve o café da Douwe Egberts em todos os voos, tanto para destinos europeus quanto intercontinentais (Divulgação/Divulgação)

A KLM utiliza um blend especial de café, pensado para manter a experiência de sabor em alta altitude, garantindo que a xícara de café tenha o mesmo gosto no ar e em terra.

A bebida é preparada em cafeteiras próprias para aviação, que funcionam de forma semelhante a uma grande máquina Nespresso. A tripulação insere um sachê de café na máquina e, em seguida, a água quente é aplicada sob pressão, resultando em uma grande jarra de café.

É fundamental que as máquinas operem de maneira rápida e eficiente, sendo capazes de produzir grandes volumes de café em um curto espaço de tempo.

Nas aeronaves 787 Dreamliners, também são oferecidos expresso e cappuccino, mas apenas em determinadas classes de serviço.

GOL

A Gol, companhia aérea brasileira que opera desde 15 de janeiro de 2001, quando seu primeiro voo decolou de Brasília em direção a São Paulo, oferece o café solúvel da marca 3 Corações em suas rotas.

Fundada em 1959 por João Alves de Lima, em São Miguel, no Rio Grande do Norte, a 3 Corações está presente em mais de 400 mil pontos de venda em todo o Brasil. A marca é conhecida pela qualidade de seus produtos e pelo apoio a pequenos e médios produtores de café em diferentes regiões do país.

A preparação do café é simples e rápida, realizada pela tripulação durante o voo. “Utilizamos água mineral aquecida a bordo para dissolver o café solúvel, garantindo rapidez no preparo e uma bebida quente e saborosa para nossos passageiros”, afirma a Gol. A quantidade de café servida varia conforme o volume de passageiros e a duração das rotas, especialmente em voos mais longos e durante as manhãs.

GOL: café da marca 3 Corações em suas rotas (Divulgação/Divulgação)

A escolha do café 3 Corações pela Gol se baseia em critérios de qualidade, custo e tradição. O objetivo é proporcionar aos passageiros uma bebida saborosa e alinhada com a preferência dos brasileiros. Por ser solúvel, o café é preparado com água quente a bordo e servido em copos adequados para garantir o consumo seguro durante o voo.

Além disso, a tripulação segue procedimentos rigorosos no manuseio de líquidos quentes, garantindo a segurança dos passageiros e evitando incidentes durante o serviço de bordo.

"A Gol garante que o café servido a bordo mantém o sabor e o aroma consistentes, proporcionando uma experiência agradável aos seus passageiros" .

DELTA

A Delta Air Lines, uma das principais companhias aéreas dos Estados Unidos, serve café da marca Starbucks desde 2015. A bordo de todas as cabines, a bebida é acompanhada de creme half & half ou creme de leite de aveia.

A variedade oferecida é o Starbucks Pike Place Roast, um blend suave de cafés latino-americanos, com torra média e notas sutis de cacau e pralinê.

A Delta Air Lines, uma das principais companhias aéreas dos Estados Unidos, serve café da marca Starbucks desde 2015 (Divulgação/Divulgação)

Os alimentos e bebidas sofrem alterações de sabor em altitudes elevadas, onde as papilas gustativas ficam embotadas. Para garantir a melhor qualidade a mais de 10 mil metros de altitude, as equipes da Delta testam os cardápios tanto em solo quanto no ar. “Trabalhamos com nossos parceiros para incluir diferentes temperos e notas de degustação que funcionam bem na altitude, de modo a realçar os sabores naturais dos alimentos e bebidas que estamos servindo”, afirma a empresa.

O café é preparado a bordo utilizando uma cafeteira. Para os clientes da Delta One, a classe executiva da companhia, também está disponível uma máquina de café espresso. A bebida é servida acompanhada de um pequeno chocolate e creme ou açúcar, proporcionando uma experiência de voo premium.

Anualmente, a Delta Air Lines serve aproximadamente 59 mil quilogramas de café a bordo, reforçando o compromisso da companhia com a qualidade da experiência de seus passageiros.