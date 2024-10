Smartphone nas eleições 2024: Posso votar com o celular no bolso?

No próximo domingo, 6 de outubro, começa o 1º turno das eleições municipais em todo o Brasil. Mais de 153 milhões de eleitoras e eleitores irão às urnas para eleger prefeitos e vereadores, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

ACOMPANHE AO VIVO OS RESULTADOS PARA PREFEITURA NAS CAPITAIS

Nessa ocasião, muitos eleitores têm dúvidas sobre as regras que precisam ser seguidas durante a votação. Por isso, é importante que os cidadãos se preparem com antecedência para levar aos locais de votação apenas itens necessários e autorizados, e evitar objetos que podem impedir a realização do procedimento.

Veja o que é permitido e o que é proibido levar para a cabine de votação

Após a identificação, que ocorre por meio de um documento com foto e da verificação das impressões digitais, os eleitores são autorizados a se dirigirem à urna eletrônica.

Neste local, é permitido levar uma "colinha" com os números das candidaturas escolhidas, para facilitar a votação. Outros itens, como bolsas e óculos, também podem ser levados ao local de votação.

Além disso, pessoas com deficiência que utilizam recursos de tecnologia assistiva, como aparelhos auditivos, têm o direito de utilizá-los dentro da cabine de votação.

No entanto, para a cabine de votação, é proibido levar:

Aparelho celular

Máquinas fotográficas

Filmadoras

Equipamento de radiocomunicação

Qualquer equipamento que possa comprometer o sigilo do voto

A proibição se estende até mesmo para aparelhos eletrônicos que estejam desligados. Isso inclui celulares, tablets e outros dispositivos, que não podem ser levados para a cabine de votação, garantindo a integridade e o sigilo do voto.

O que acontece com os aparelhos eletrônicos levados à eleição?

Se o eleitor chegar à seção eleitoral com algum dispositivo eletrônico, como celular ou tablet, basta desligar os aparelhos e deixá-los no local indicado pela mesa receptora de votos, informou o TSE. Todos os itens proibidos na cabine de votação devem ser colocados em um espaço visível tanto para os mesários quanto para o eleitor.

Mas, quem se recusar a entregar os equipamentos não poderá votar. O incidente será registrado em ata e, se necessário, a mesa receptora poderá acionar a polícia para tomar as medidas cabíveis.

Em algumas seções eleitorais, por solicitação do juiz ou juíza eleitoral, detectores portáteis de metal poderão ser usados para garantir que nenhum equipamento seja levado à cabine de votação.

Quais são as datas das eleições de 2024?

O primeiro turno das eleições municipais está marcado para 6 de outubro. Enquanto o segundo turno ocorrerá em 27 de outubro. As votações acontecem das 08h às 17h do horário de Brasília.

1 /10 (As Eleições Municipais 2024 ocorrerão em todo o país, excluindo-se o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE))

2 /10 (De 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações realizaram convenções partidárias e escolheram candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador)

3 /10 (Os partidos tiveram até 15 de agosto para registrar as candidaturas)

4 /10 (O início da propaganda eleitoral geral, após o prazo de registro de candidaturas, começou no dia 16 de agosto)

5 /10 Vista aérea de pessoas esperando na fila para votar durante o dia das eleições gerais no CIEP Ayrton Senna ao lado da Favela da Rocinha em 2 de outubro de 2022 no Rio de Janeiro, Brasil. (A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro. A contagem é feita considerando-se os 35 dias anteriores à antevéspera do 1º turno. Em municípios onde haverá 2º turno, a propaganda em rádio e TV ocorrerá de 11 a 25 de outubro.)

6 /10 (A partir de 21 de setembro (15 dias antes do 1º turno), candidatas e candidatos não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito.)

7 /10 (Já eleitoras e eleitores não poderão ser presos a partir de 1º de outubro (5 dias antes do 1º turno), a não ser em caso de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto.)

8 /10 (O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores)

9 /10 Biometria: TSE afirmou que considera "aceitável" o volume de pessoas que tiveram problema (A votação será aberta a partir das 8h, considerando-se o horário de Brasília, com encerramento às 17h.)

10/10 urnas eletrônicas eleições (19 de dezembro é o último dia para a diplomação de eleitas e eleitos.)

Onde acompanhar a apuração das urnas?

A EXAME faz a cobertura ao vivo das Eleições 2024. É possível acompanhar, a partir das 17h do domingo, 6, o resultado das urnas nas disputas para prefeito em todas as capitais do Brasil.

Também é possível acompanhar a apuração pelo aplicativo de celular Resultados, disponíveis no Google Play ou na App Store. A Justiça Eleitoral também criou uma página na internet especificamente para este fim.

Candidatos a prefeito das capitais brasileiras

Candidatos a vereador das capitais brasileiras