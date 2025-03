Leilão do Bradesco tem 52 imóveis com lances a partir de R$ 40 mil

O Bradesco abriu um novo leilão de 52 imóveis em parceria com a Leilão VIP, oferecendo oportunidades para quem busca propriedades residenciais, comerciais e rurais. Os lances já estão abertos e serão encerrados no dia 14 de março, às 11h.

As propriedades estão distribuídas por 14 estados, sendo que São Paulo concentra 17 dos imóveis disponíveis. Entre as ofertas, há 33 casas, 13 apartamentos, uma sala comercial, três terrenos e duas propriedades rurais. O imóvel mais barato do leilão é uma casa de 68,90 m² em Tobias Barreto, Sergipe, com lance mínimo de R$ 40 mil. Já o mais caro é uma fazenda de 185,27 hectares em Talismã, Tocantins, com valor inicial de R$ 2,31 milhões.

Os interessados podem fazer lances pelo site da Leilão VIP, desde que realizem o cadastro prévio. O banco oferece desconto de 10% para pagamento à vista e opções de parcelamento:

25% de entrada e saldo em 12 vezes sem juros para qualquer imóvel

para qualquer imóvel Parcelamento em até 24 vezes para imóveis de até R$ 100 mil, com juros de 12% ao ano e correção pelo IGP-M

para imóveis de até R$ 100 mil, com juros de 12% ao ano e correção pelo IGP-M Parcelamento em até 48 vezes para imóveis acima desse valor, também com juros de 12% ao ano e correção pelo IGP-M

"Há imóveis com condições que realmente fazem a diferença para quem quer comprar um bem", afirma Vicente Paulo, leiloeiro da Leilão VIP.