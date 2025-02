Planalto anuncia Gleisi Hoffmann para articulação política na Secretaria de Relações Institucionais

Em nota à imprensa, o Palácio do Planalto informou nesta sexta-feira, 28, que a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), foi escolhida para comandar a articulação política do governo e será ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Ela substituirá Alexandre Padilha, que deixou a pasta para assumir o Ministério da Saúde.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta sexta-feira, 28 de fevereiro, com a deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e a convidou para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Gleisi vai substituir o atual ministro da SRI, Alexandre Padilha, que foi recém indicado para o Ministério da Saúde. A posse da nova ministra está marcada para o dia 10 de março", informou o Planalto, em nota.

A escolha de Gleisi para a articulação política surpreendeu quem acompanha as movimentações de Lula na reforma ministerial. A expectativa inicial era de que ela assumisse a Secretaria-Geral da Presidência da República para reforçar as relações do governo com os movimentos sociais.

Entre os auxiliares de Lula, a ideia era de que a articulação política fosse entregue ao Centrão ou ao líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). O deputado Isnaldo Bulhões (MDB-PB) e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos - PB) também eram cotados para o cargo.