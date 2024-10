Justiça eleitoral suspende outra conta de Pablo Marçal no Instagram

Mais cedo, outra decisão, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, determinou que Marçal deveria apagar a publicação que usa um laudo para acusar Boulos de uso de cocaína. O juiz apontou que que existe plausibilidade nas alegações de falsidade do documento.

O documento, divulgado pelo influenciador para associar Boulos ao uso de drogas, apresenta um número errado no campo do RG do candidato e a assinatura de um médico que já consta como inativo no CRM.