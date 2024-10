O atual prefeito e candidato à reeleição, João Campos (PSB), lidera a disputa pela prefeitura de Recife com 73,3% das intenções de voto, segundo pesquisa do instituto Futura, em parceiria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta terça-feira, 1.

Na segunda posição, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) aparece com 11,2%, seguido pelo ex-secretário do Turismo de Pernambuco Daniel Coelho (PSD), com 5,4% Pela margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais, os dois estão empatados tecnicamente.

A deputada estadual Dani Portela (PSOL) aparece com 4,5% e os demais candidatos não ultrapassam 1% cada. Brancos e nulos somam 3,9%, enquanto os indecisos são 2,2%.

Pesquisa para prefeito de Recife

João Campos: 73,3%

Gilson Machado: 11,2%

Daniel Coelho: 5,4%

Dani Portela: 2,9%

Tecio Teles: 0,8%

Ludmila: 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,9%

NS/NR/Indeciso: 2,2%

A pesquisa Futura/100% Cidades foi registrada no TSE como PE-09357/2024 e realizou 800 entrevistas entre os dias 27 e 30 de setembro, com uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Espontânea reflete pesquisa estimulada

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista de nomes, Campos tem 72,4%. O indecisos são apenas 7,5% a cinco dias da eleição.

João Campos: 72,4%

Gilson Machado: 9,7%

Daniel Coelho: 3,3%

Dani Portela: 2,3%

Tecio Teles: 0,8%

Ludmila: 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,5%

Outros: 1,4%

NS/NR/Indeciso: 7,5%

Rejeição

Na pesquisa de rejeição, Gilson Machado lidera com 47,7%, seguido por Daniel Coelho, com 34,6%. Campos tem apenas 9%.