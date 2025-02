Aprovação de Lula cai para 32% e reprovação sobe para 59%, diz pesquisa Gerp

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 32% dos brasileiros e reprovado por 59%, segundo a pesquisa Gerp divulgada nesta sexta-feira, 28. Cerca de 8% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Em comparação com a pesquisa de janeiro, a aprovação caiu de 38% para 32%, uma queda de 6 pontos percentuais. A desaprovação subiu de 50% para 59%, um aumento de 9 pontos. O crescimento da rejeição ao governo petista ocorre em um momento de alta dos preços em todo o país.

A avaliação do presidente Lula também registrou piora em fevereiro. O percentual de entrevistados que consideram seu trabalho "ótimo" ou "bom" caiu para 25%, contra 28% em janeiro. A avaliação "ruim" ou "péssima" subiu de 44% para 53%, alta de 9 pontos percentuais. O índice dos que classificam sua gestão como "regular" permaneceu estável, variação de 25% para 20%.

Aprovação no Nordeste segue em queda

Em todas as regiões do país a desaprovação é maior que a aprovação. O Norte é onde Lula tem seu melhor desempenho, com 47% de aprovação contra 48% de reprovação, uma diferença de apenas 1 ponto percentual. Na comparação com a pesquisa anterior, a aprovação caiu e a desaprovação subiu na região.

O Sudeste e o Centro-Oeste registram os piores índices, com 66% de reprovação e apenas 27% de aprovação.

No Nordeste, região com histórico favorável ao PT, a aprovação de Lula segue em queda. A aprovação caiu de 44% para 40% e a desaprovação subiu de 46% para 50%.

A pesquisa mostra que a desaprovação supera a aprovação entre ambos os sexos, mais alta entre os homens, com 67% de rejeição e 26% de aprovação. Entre as mulheres, 52% desaprovam e 38% aprovam.

Por faixa de renda, 43% das pessoas que ganham até um salário mínimo aprovam o governo, enquanto 46% desaprovam. O pior desempenho está entre aqueles que ganham de 5 a 10 salários mínimos, com 70% de desaprovação.

Por faixa etária, o melhor desempenho de Lula é entre os brasileiros com 60 anos ou mais, onde 37% aprovam e 51% desaprovam. O pior resultado segue entre os 25 a 34 anos, com 67% de rejeição e apenas 30% de aprovação.

O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de fevereiro de 2025, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,55%.