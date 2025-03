Cinco cidades brasileiras são reconhecidas por uso de dados em sustentabilidade urbana

Quais cidades tem exemplos de uma boa governança urbana? No Brasil, cinco projetos locais foram reconhecidos pelo programa What Works Cities da Bloomberg Philanthropies, pelo uso estratégico de dados para aprimorar políticas públicas com impacto sustentável.

Niterói, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Caruaru e Mogi das Cruzes receberam a certificação por ações voltadas à inclusão digital, educação ambiental e saúde pública.

O selo internacional avalia cidades em todo mundo com base em 43 critérios, reconhecendo aquelas que utilizam dados para otimizar a gestão e reduzir desigualdades. Ao todo, 21 foram contempladas neste ano, também no Canadá, Argentina, Chile e Estados Unidos.

Desde o lançamento em 2017, 104 cidades da América do Norte, Central e do Sul já conquistaram a certificação. A edição de 2025 incluiu pela primeira vez cidades canadenses e ampliou o reconhecimento na América Latina.

As cidades que atendem entre 51% e 67% desses critérios recebem o nível Prata, enquanto aquelas que cumprem de 68% a 84% alcançam o nível Ouro. No nível Platina, é necessário atingir 85% ou mais e nenhuma foi contemplada.

James Anderson, líder do programa de inovação governamental da Bloomberg Philanthropies, destacou que governos locais estão usando dados para enfrentar desafios ambientais, reduzir emissões e tornar serviços públicos mais sustentáveis. "Os dados são essenciais para criar cidades mais resilientes e inclusivas", afirmou.

Confira as iniciativas premiadas no Brasil, que unem sustentabilidade e inovação:

Niterói (Ouro) : combinou dados de segurança pública e engajamento cívico para qualificar 900 jovens em sustentabilidade , preparando-os para a economia verde.

: combinou dados de segurança pública e engajamento cívico para qualificar Rio de Janeiro (Ouro) : mapeamento de famílias em extrema pobreza garantiu 3.700 novas matrículas escolares e melhorias na infraestrutura de 7.700 residências, promovendo acesso a saneamento e moradia digna .

: mapeamento de famílias em extrema pobreza garantiu Belo Horizonte (Prata) : criou 2.100 pontos de internet gratuita e capacitou 17.000 pessoas em tecnologia e empreendedorismo digital, reduzindo desigualdades no acesso à economia digital sustentável .

: criou Caruaru (Prata) : usou dados demográficos para reduzir a gravidez na adolescência (-6%) e os casos de sífilis (-76%), melhorando a qualidade de vida e reduzindo impactos na rede de saúde pública .

: usou dados demográficos para reduzir Mogi das Cruzes (Ouro): avançou para o nível Ouro ao adotar uma gestão baseada em dados para otimizar serviços urbanos, incluindo mobilidade e segurança, com foco em eficiência energética e qualidade ambiental.