Executivos da Caixa estimam que vaquinha do Corinthians para pagar Itaquerão arrecadará 60% do valor

A vaquinha para quitar a dívida do Corinthians com a Caixa pelo financiamento para construir do Itaquerão, na melhor das hipóteses, deve arrecadar até 60% do valor da dívida, que chega a R$ 720 milhões, segundo executivos do banco público ouvidos reservadamente pela EXAME.

Com isso, seria possível abater R$ 432 milhões do débito. Até o momento, somente R$ 38 milhões foram doados pelos torcedores.

Em entrevista coletiva sobre a divulgação dos resultados de 2024 do banco, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que a ideia inicial era criar um fundo de investimento em que o estádio seria aportado como um ativo e um processo de distribuição de cotas seria feito. Essa proposta, entretanto, não evoluiu.

“Essa questão evoluiu para uma proposta da diretoria da Gaviões da Fiel para incentivar o pagamento da dívida pelos torcedores. Isso já permitiu uma arrecadação de R$ 38 milhões no processo de pagamento de parcelas da dívida, reduzindo o saldo devedor”, afirmou.

Segundo Vieira, a expectativa é que a vaquinha, que começou em dezembro, dure até maio, quando completará seis meses. O presidente do banco público ainda detalhou que um balanço público dos valores arrecadados deve ser feito nas próximas semanas.

Como funciona a arrecadação

A torcida do Corinthians é a responsável por arrecadar as doações. A Caixa abriu uma conta específica para as doações, e os torcedores podem contribuir via Pix. Todo o dinheiro arrecadado será destinado exclusivamente para o pagamento da dívida do estádio.

Além de viabilizar a arrecadação, o Corinthians se comprometeu a criar mecanismos para oferecer benefícios aos torcedores que colaborarem com a campanha, fortalecendo ainda mais a participação da Fiel.