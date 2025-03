A investida de R$ 68 milhões do Maranhão para colocar São Luís na rota do carnaval

SÃO LUÍS* — O Maranhão quer ir além do título de capital nacional do reggae e se consolidar como um dos principais destinos do Carnaval no Nordeste. Essa é a ambição do atual governador, Carlos Brandão (PSB), que pretende transformar São Luís e, possivelmente, todo o estado em uma nova rota para a festa na região. A disputa é acirrada, já que o Maranhão enfrenta a concorrência de estados tradicionais no Carnaval, como Bahia e Pernambuco.

Para este ano, o governo estadual investiu R$ 68 milhões na festa, incluindo repasses aos municípios, um aumento de 43,7% em relação a 2024. A expectativa, segundo projeções do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc), é que o evento movimente até quatro vezes o valor investido.

“A cada Carnaval, o destino Maranhão se projeta maior no mercado. Nossa missão é fazer com que esse crescimento do número de turistas venha acompanhado da qualidade dos serviços e da profissionalização da nossa vocação de bem receber”, diz a secretária de Turismo, Socorro Araújo.

Em 2025, a expectativa é que o carnaval do Maranhão receba cerca de 4 milhões de foliões, um crescimento expressivo em relação aos 2,9 milhões registrados no ano passado. Os hotéis da capital já registram uma média de quase 90% de ocupação no período, segundo dados do Observatório do Turismo do Maranhão (Obstur-MA).

A estratégia deste ano foi apostar no que funcionou em 2024 e expandir a festa em dois eixos: o "Vem pro Centro", que foca no Centro Histórico de São Luís, com atrações que valorizam a cultura local, como reggae, tambor de crioula e bumba meu boi, e o "Vem pro Mar", realizado na Avenida Litorânea, principal via da capital, reunindo shows de grandes artistas.

Nas últimas semanas, só Ivete Sangalo e Belo movimentaram, juntos, mais de 1 milhão de foliões. “São Luís como capital do Carnaval é uma construção que enaltece a identidade cultural do Maranhão. O compromisso com o turismo se reflete nos investimentos na cultura, fortalecendo os artistas locais; na segurança, infraestrutura e promoção do estado”, diz a secretária.

A segurança é a principal aposta do governo do Maranhão para atrair foliões ao carnaval do estado. Em 2023, o Maranhão registrou 1.837 mortes violentas, incluindo homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. O número representa um aumento de 32 casos em relação a 2022, segundo o Monitor da Violência.

Para reforçar o combate a crimes durante a festa, o governo aposta em iniciativas como o Meu Celular de Volta, que auxilia na recuperação de aparelhos roubados, furtados ou extraviados. Além disso, as festas serão monitoradas por câmeras com tecnologia de reconhecimento facial, operadas 24 horas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Os foliões também terão à disposição a inteligência artificial "Ju na Folia", um assistente virtual no WhatsApp que fornece informações sobre atrações, horários, localização de postos policiais e hospitais de campanha. O sistema funciona 24 horas por dia, responde a comandos de voz e texto e está disponível em português, inglês, espanhol e francês.

Na seara econômica, o governo disponibilizou carrinhos para vendedores de bebidas que atuam na orla da Grande São Luís. A iniciativa faz parte do Minha Renda, um programa que apoia profissionais da venda informal na orla maranhense.

A aposta no turismo

Não é a primeira vez que Brandão investe em uma festa popular para atrair público. Em 2024, o governo destinou R$ 53 milhões ao São João, estendendo a festa de 30 para 65 dias e promovendo 12 arraiais na capital e cinco no interior.

O evento, batizado de "O Maior São João do Mundo", contou com mais de 700 atrações locais e 20 nacionais. Para 2025, a estratégia deve se repetir, reforçando o Maranhão como destino cultural e turístico no Nordeste.

"O Carnaval do Maranhão vive um grande momento. Este ano, a expectativa é dar mais visibilidade para a nossa festa, trazendo atrações de peso e proporcionando melhorias nos circuitos oficiais, para que nossos foliões vivam uma ótima experiência e a economia do Maranhão tenha um impacto positivo", diz o governador à EXAME.

Além do Carnaval e do São João, o governo estuda a criação de um Festival de Reggae, previsto para o segundo semestre deste ano. Segundo o governador, o projeto está em fase avançada e deve ser anunciado em breve.



*O repórter viajou a convite do Governo do Maranhão