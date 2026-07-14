Roubo de celular: Governo cria sistema para agilizar a recuperação de conta gov.br

Pensando em reduzir a burocracia e ajudar quem tem o celular roubado ou furtado, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) simplificou, em maio de 2026, a forma de recuperar a conta gov.br.

Antes, quem usava a verificação em duas etapas e perdia o aparelho podia ficar até três dias úteis sem acesso à conta, já que a liberação dependia de atendimento presencial ou de central telefônica.

Agora, o processo pode ser concluído em poucos minutos, direto pelo aplicativo, usando um e-mail de recuperação cadastrado previamente.

A novidade chega em um momento sensível. Em 2024, o Brasil registrou 917.748 celulares roubados ou furtados, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O número equivale a quase dois aparelhos subtraídos por minuto, ainda que represente uma queda de 13,4% em relação ao ano anterior.

Quando o aparelho some, o problema vai muito além do prejuízo financeiro. O gov.br concentra o acesso a mais de 4.600 serviços públicos federais e a outros 8 mil serviços estaduais e municipais.

É por essa porta que passam desde a Carteira de Trabalho digital até benefícios sociais e declarações ao INSS.

Passo a passo para recuperar conta gov.br

A nova funcionalidade vale para quem já utiliza a verificação em duas etapas da conta gov.br, o recurso de segurança que soma uma camada extra ao login.

Hoje, quase 60 milhões de contas têm essa verificação ativada, segundo o Serpro, empresa pública responsável pelo desenvolvimento e pela operação da plataforma.

Antes de precisar dele, o passo mais importante é cadastrar um e-mail de recuperação.

Isso só pode ser feito dentro do aplicativo gov.br, na área de Segurança da Conta, com a verificação em duas etapas já ativa.

Pode ser o mesmo e-mail já usado na conta ou um endereço reservado só para essa finalidade.

Feito esse cadastro prévio, veja o que fazer se o celular for roubado, furtado ou perdido:

Baixe ou atualize o aplicativo gov.br em outro aparelho; Na tela de verificação em duas etapas, toque em "Estou com dificuldade para gerar o código" e depois em "Iniciar recuperação"; Faça o reconhecimento facial para confirmar sua identidade; Confirme o código enviado para o e-mail de recuperação cadastrado.

Ao final dessas etapas, o acesso à conta é restabelecido sem necessidade de atendimento presencial ou ligação para central telefônica.

Quem possui a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) tem uma via alternativa de recuperação.

Basta fazer o reconhecimento facial em um local bem iluminado, com o celular na altura dos olhos, e depois ler o QR code do documento físico. Um código de confirmação é enviado por e-mail ou SMS ao final do processo.

Vale um alerta: quem não cadastrou o e-mail de recuperação antes de perder o aparelho, e não tem a CIN em mãos, ainda precisa recorrer ao atendimento tradicional, pelos canais gov.br/atendimento ou gov.br/presencial.

Roubo de celular: quais medidas ajudam a prevenir?

A melhor forma de lidar com um roubo de celular é se preparar antes que ele aconteça. Isso vale tanto para a conta gov.br quanto para os demais aplicativos instalados no aparelho.

Na conta gov.br

Ativar a verificação em duas etapas. O recurso exige conta de nível Prata ou Ouro e fica disponível no aplicativo gov.br;

Cadastrar o e-mail de recuperação com antecedência. Sem esse cadastro prévio, a recuperação rápida não funciona;

Usar, de preferência, um e-mail de recuperação diferente do já vinculado à conta e que não seja acessado pelo próprio celular, o que reforça a segurança;

Verificar de tempos em tempos os dispositivos e navegadores autorizados a acessar a conta, opção disponível na área de Segurança da Conta.

No Android

O Google reúne um conjunto de recursos de proteção contra roubo, a maioria concentrada em Configurações > Google > Todos os serviços > Proteção contra Roubo:

Bloqueio de tela com PIN, padrão, senha ou biometria;

Localizador (antigo Encontre Meu Dispositivo), ativado por padrão ao adicionar uma Conta do Google, que permite localizar, bloquear ou apagar os dados do aparelho a distância;

Bloqueio Remoto, que trava a tela do celular perdido usando apenas o número de telefone verificado, em android.com/lock;

Bloqueio de Detecção de Roubo, recurso com inteligência artificial que identifica movimentos típicos de um assalto, como alguém correndo ou saindo de bicicleta com o aparelho, e bloqueia a tela automaticamente;

Bloqueio de Dispositivo Offline, que trava a tela quando o aparelho fica muito tempo sem conexão à internet, situação comum quando um ladrão o desliga.

No iPhone

A Apple também oferece camadas de proteção específicas:

Ativação do Buscar (Find My), que permite localizar, bloquear e apagar remotamente os dados de um iPhone roubado pelo iCloud ou por outro aparelho Apple;

Ativação do Modo Perdido, que trava o aparelho e impede o acesso a notificações e chamadas;

Proteção de Dispositivo Roubado, disponível desde o iOS 17.3, que exige autenticação biométrica adicional e um intervalo de segurança de uma hora para ações sensíveis, como trocar a senha do Apple ID, quando o aparelho está fora de locais habituais como casa ou trabalho. O recurso não vem ativado por padrão e precisa ser ligado manualmente em Ajustes > Face ID e Código.

Cuidados com o aparelho físico

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, 79,6% dos roubos de celular acontecem em vias públicas, com maior concentração às quintas e sextas-feiras.

Redobrar a atenção ao usar o aparelho na rua, principalmente em horários de maior movimento, ajuda a reduzir o risco.

Outra camada de proteção é cadastrar o aparelho no programa Celular Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), antes de qualquer problema.

O cadastro é feito com a conta gov.br e permite bloquear rapidamente a linha telefônica, os aplicativos bancários vinculados e, para quem escolher a opção de Bloqueio Total, também o IMEI do aparelho.

Com essas camadas combinadas, conta gov.br protegida, recursos nativos do sistema operacional ativados e Celular Seguro cadastrado, fica bem mais difícil para quem rouba um celular conseguir acesso à vida digital de quem foi vítima do crime.