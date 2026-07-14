Roubo de celular: Governo cria sistema para agilizar a recuperação de conta gov.br

Governo lança sistema que ajuda a recuperar conta gov.br do celular roubado
Colaboradora
Publicado em 14 de julho de 2026 às 12h00.
Pensando em reduzir a burocracia e ajudar quem tem o celular roubado ou furtado, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) simplificou, em maio de 2026, a forma de recuperar a conta gov.br.
Antes, quem usava a verificação em duas etapas e perdia o aparelho podia ficar até três dias úteis sem acesso à conta, já que a liberação dependia de atendimento presencial ou de central telefônica.
Agora, o processo pode ser concluído em poucos minutos, direto pelo aplicativo, usando um e-mail de recuperação cadastrado previamente.
A novidade chega em um momento sensível. Em 2024, o Brasil registrou 917.748 celulares roubados ou furtados, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
O número equivale a quase dois aparelhos subtraídos por minuto, ainda que represente uma queda de 13,4% em relação ao ano anterior.
Quando o aparelho some, o problema vai muito além do prejuízo financeiro. O gov.br concentra o acesso a mais de 4.600 serviços públicos federais e a outros 8 mil serviços estaduais e municipais.
É por essa porta que passam desde a Carteira de Trabalho digital até benefícios sociais e declarações ao INSS.
A nova funcionalidade vale para quem já utiliza a verificação em duas etapas da conta gov.br, o recurso de segurança que soma uma camada extra ao login.
Hoje, quase 60 milhões de contas têm essa verificação ativada, segundo o Serpro, empresa pública responsável pelo desenvolvimento e pela operação da plataforma.
Antes de precisar dele, o passo mais importante é cadastrar um e-mail de recuperação.
Isso só pode ser feito dentro do aplicativo gov.br, na área de Segurança da Conta, com a verificação em duas etapas já ativa.
Pode ser o mesmo e-mail já usado na conta ou um endereço reservado só para essa finalidade.
Feito esse cadastro prévio, veja o que fazer se o celular for roubado, furtado ou perdido:
Ao final dessas etapas, o acesso à conta é restabelecido sem necessidade de atendimento presencial ou ligação para central telefônica.
Quem possui a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) tem uma via alternativa de recuperação.
Basta fazer o reconhecimento facial em um local bem iluminado, com o celular na altura dos olhos, e depois ler o QR code do documento físico. Um código de confirmação é enviado por e-mail ou SMS ao final do processo.
Vale um alerta: quem não cadastrou o e-mail de recuperação antes de perder o aparelho, e não tem a CIN em mãos, ainda precisa recorrer ao atendimento tradicional, pelos canais gov.br/atendimento ou gov.br/presencial.
A melhor forma de lidar com um roubo de celular é se preparar antes que ele aconteça. Isso vale tanto para a conta gov.br quanto para os demais aplicativos instalados no aparelho.
O Google reúne um conjunto de recursos de proteção contra roubo, a maioria concentrada em Configurações > Google > Todos os serviços > Proteção contra Roubo:
A Apple também oferece camadas de proteção específicas:
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, 79,6% dos roubos de celular acontecem em vias públicas, com maior concentração às quintas e sextas-feiras.
Redobrar a atenção ao usar o aparelho na rua, principalmente em horários de maior movimento, ajuda a reduzir o risco.
Outra camada de proteção é cadastrar o aparelho no programa Celular Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), antes de qualquer problema.
O cadastro é feito com a conta gov.br e permite bloquear rapidamente a linha telefônica, os aplicativos bancários vinculados e, para quem escolher a opção de Bloqueio Total, também o IMEI do aparelho.
Com essas camadas combinadas, conta gov.br protegida, recursos nativos do sistema operacional ativados e Celular Seguro cadastrado, fica bem mais difícil para quem rouba um celular conseguir acesso à vida digital de quem foi vítima do crime.