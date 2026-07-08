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Perdi o celular, e agora? Como ativar o bloqueio remoto no Android e no iPhone

Além dos métodos nativos, o app Celular Seguro do Governo Federal permite travar o aparelho e apagar dados à distância em caso de roubo ou furto

Bloqueio remoto de celular: como proteger dados pessoais e bancários em caso de roubo no Android e no iPhone (AntonioGuillem/Getty Images)

Bloqueio remoto de celular: como proteger dados pessoais e bancários em caso de roubo no Android e no iPhone (AntonioGuillem/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 8 de julho de 2026 às 12h02.

O Brasil registrou 917.748 roubos e furtos de celulares em 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, uma média de dois casos por minuto. A taxa de recuperação é de cerca de 8%, o que torna o bloqueio remoto a principal defesa dos dados da vítima.

Além dos métodos nativos de modelos Android e iOS, o programa Celular Seguro do Governo Federal oferece formas de travar o aparelho à distância em poucos minutos, antes que o criminoso consiga acessar aplicativos bancários ou informações pessoais.

Como ativar o bloqueio remoto

No Android

Em aparelhos comprados a partir de dezembro de 2025, a proteção contra roubo já vem ativada de fábrica. Para celulares anteriores com Android 10 ou superior, a ativação é manual:

  1. Abra Configurações;
  2. Toque em Google > Todos os serviços > Proteção contra roubo;
  3. Ative as três opções disponíveis: Bloqueio por Detecção de Roubo (usa IA para identificar quando o aparelho é arrancado da mão),
  4. Bloqueio Remoto (permite trancar a tela usando o número de telefone) e Bloqueio de Dispositivo Offline (trava o aparelho se ele for desconectado da internet).

O bloqueio remoto exige um número de telefone verificado. Se o número ainda não estiver validado, o próprio sistema solicita a verificação durante a ativação.

Como bloquear o Android à distância após o roubo?

Acesse android.com/lock de qualquer navegador — celular, computador ou tablet. Digite o número de telefone associado ao aparelho perdido e, se tiver configurado, responda à pergunta de segurança. O sistema trava a tela do dispositivo assim que ele se conectar à internet.

Para localizar, apagar dados ou emitir um som no aparelho, acesse android.com/find e faça login com a conta Google vinculada ao celular. As opções incluem Proteger dispositivo (bloqueia e exibe mensagem na tela) e Limpar dispositivo (apaga todos os dados de forma irreversível).

Como ativar o Buscar no iPhone?

No iPhone, o recurso equivalente é o Buscar (Find My), que precisa estar ligado antes do roubo para funcionar:

  1. Abra Ajustes;
  2. Toque no seu nome (ID Apple);
  3. Selecione Buscar > Buscar iPhone e ative a opção.

Modelos com iOS 15 ou posterior permitem que o iPhone seja localizado mesmo desligado ou sem internet, por meio da rede de dispositivos Apple.

Como bloquear o iPhone à distância após o roubo?

Acesse icloud.com/find de qualquer navegador e faça login com o ID Apple. Não é necessário código de verificação — o acesso funciona mesmo que o iPhone roubado seja o único dispositivo de confiança. Selecione o aparelho e escolha entre:

  • Marcar como Perdido (Modo Perdido): bloqueia o iPhone com o código de acesso, suspende o Apple Pay e exibe uma mensagem com número de contato na tela;
  • Apagar iPhone: remove todos os dados do aparelho de forma permanente. Essa ação não pode ser desfeita.

Outra opção é usar o app Buscar no dispositivo de um familiar que participe do mesmo grupo de Compartilhamento Familiar.

O que é o Celular Seguro do Governo Federal?

O Celular Seguro é um programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública que funciona como um comando centralizado de bloqueio. Ao emitir um alerta pelo app ou pelo site celularseguro.mj.gov.br, o sistema notifica operadoras e instituições financeiras parceiras ao mesmo tempo e suspende o chip, bloqueia o IMEI e congela o acesso a aplicativos bancários.

O programa oferece duas modalidades:

  • Bloqueio Total, que inutiliza o aparelho por completo;
  • Modo Recuperação, que bloqueia a linha e os apps financeiros, mas mantém o IMEI ativo para facilitar a localização do dispositivo.

Não é necessário ter baixado o app antes do roubo. A vítima pode acessar o site com login gov.br a partir de qualquer dispositivo, única informação que deve bater é o CPF do login, que deve ser o mesmo do titular da linha telefônica.

O sistema também permite cadastrar uma pessoa de confiança — um familiar ou amigo que pode emitir o alerta de bloqueio em nome da vítima, caso ela esteja sem acesso a outro aparelho.

Como bloquear o celular pela operadora?

O bloqueio do IMEI pela operadora impede que o aparelho se conecte a qualquer rede móvel no país. Para solicitar, procure o CPF do titular da linha e ligue de outro telefone:

  • Claro: 1052;
  • Vivo: 1058 (ou *8486 de celular Vivo);
  • TIM: *144 (de celular TIM) ou 1056 (de qualquer telefone).

O IMEI não é obrigatório para o bloqueio, mas agiliza o processo. Para descobri-lo antes que o aparelho seja levado, digite *#06# no teclado de discagem e anote o código de 15 dígitos em outro lugar seguro. O número também aparece na caixa do produto e na nota fiscal.

O que fazer logo após o roubo?

Seu principal objetivo deve ser proteger os dados antes que o criminoso consiga acessá-los:

  1. Acesse android.com/lock (Android) ou icloud.com/find (iPhone) para travar o aparelho;
  2. Emita o alerta no Celular Seguro (celularseguro.mj.gov.br) para bloquear chip e apps bancários;
  3. Ligue para a operadora e solicite o bloqueio da linha e do IMEI;
  4. Registre um Boletim de Ocorrência online no site da Polícia Civil do seu estado;
  5. Troque as senhas das contas vinculadas ao aparelho — e-mail, redes sociais e serviços bancários.

O bloqueio do IMEI impede o uso em redes móveis, mas não desativa o aparelho por completo. Com acesso a Wi-Fi, o criminoso ainda pode tentar abrir aplicativos. Por isso, a combinação do bloqueio remoto pelo sistema operacional com o alerta no Celular Seguro é a forma mais eficaz de inutilizar o dispositivo.

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