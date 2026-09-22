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Michelle Bolsonaro é internada em hospital no DF com enxaqueca

Não há previsão de alta da ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo DF

(Adriano Machado/Reuters)

(Adriano Machado/Reuters)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17h14.

Última atualização em 22 de setembro de 2026 às 17h19.

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A ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro, foi internada nesta terça-feira, 22, em um hospital em Brasília devido a um quadro de enxaqueca. Ela não tem previsão de alta.

Uma postagem nas redes sociais da ex-primeira-dama assinada por sua equipe médica diz que a dor de cabeça tem sido "refratária ao tratamento clínico ambulatorial iniciado há dois meses", quando Michelle foi internada com o mesmo problema.

"No momento, encontra-se em tratamento clínico especializado, sem previsão de alta hospitalar", diz a nota.

Michelle está no mesmo hospital em que o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, já esteve internado para tratar de complicações digestivas.

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