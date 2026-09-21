Greve da Caixa: bancários rejeitam proposta e paralisação continua por tempo indeterminado

O sindicato que representa os servidores da Caixa Econômica Federal recusou a nova proposta apresentada pelo banco. Com a decisão, a greve, iniciada em 10 de setembro, segue por tempo indeterminado.

Em nota, a Contraf-CUT informou que 102 bases haviam comunicado a rejeição da proposta, entre elas São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. A proposta havia sido aprovada em 30 bases sindicais.

"Com a rejeição, os bancários da Caixa optaram pela não adesão à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria e ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACt) específico dos empregados da Caixa, assim como pela manutenção da greve. A paralização das atividades já dura 12 dias", afirmou.

O sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e Região afirmou que 59,3% dos trabalhadores votaram contra a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

"O comando de greve está reunido neste momento, dialogando sobre o resultado da assembleia e os próximos passos do movimento. Amanhã, dia 22 de setembro, a greve continua", disse o sindicato.

A paralisação começou depois que os empregados rejeitaram a proposta apresentada pela Caixa para renovar o ACT. O principal ponto de resistência foi o Saúde Caixa, especialmente as mudanças propostas para o custeio do plano.

Na proposta anterior, a Caixa pretendia elevar a contribuição sobre o salário-base de 3,5% para 5,5%, além de aumentar os valores pagos por dependentes.

A nova proposta apresentada nesta semana altera esse desenho e amplia a participação da própria Caixa no financiamento do plano, de 6,5% para 9% da folha a partir de 2027.

O texto também mantém o pacto intergeracional, o modelo solidário e o Saúde Caixa no acordo coletivo. Em 2026, não haverá reajuste nas mensalidades, e a Caixa assumirá o déficit.

A partir de 2027, o titular pagará 3,7% da remuneração-base, enquanto as mensalidades dos dependentes variarão de R$ 560 a R$ 900, conforme a faixa. A proposta ainda reduz de R$ 150 para R$ 120 a cobrança de consulta em pronto atendimento e mantém a isenção de coparticipação na telemedicina.

No Super Caixa, a habilitação inicial passa a garantir 50% da premiação, ante 25%, além de mudanças nos indicadores. Para 2027, estão previstos estudos sobre novos produtos e revisão das regras de premiação.

No Figital e Genesys, não haverá penalização em 2026. Para 2027, o intervalo considerado no atendimento deverá passar de cinco para dez minutos. A Caixa também assumiu compromissos sobre PFG, carreira, trabalho remoto e piso salarial de TI.

A proposta também mantinha o prêmio extraordinário de R$ 3 mil por empregado, após a Caixa superar o Índice de Eficiência Operacional (IEO) de 2026. Segundo o sindicato, o pagamento já está garantido.

O que fazer para ser atendido durante a greve da Caixa?

A paralisação pode afetar principalmente o atendimento presencial nas agências, mas os canais digitais e remotos permanecem disponíveis.

Em material anterior, a Caixa informou que pagamentos de benefícios sociais continuam funcionando durante a greve. Cerca de 35 milhões de pessoas recebem mensalmente benefícios sociais por meio da instituição.

Para o Bolsa Família, a Caixa informou que os pagamentos seguem normalmente e podem ser movimentados pelo Caixa Tem ou pelo aplicativo da instituição. O calendário de setembro segue as datas definidas de acordo com o final do NIS.

No mercado imobiliário, a EXAME apurou que a greve pode reduzir a velocidade de alguns processos, especialmente em operações que dependem do financiamento da Caixa. A contratação de financiamentos, porém, continua, segundo o banco.

A instituição também afirma que os clientes podem enviar documentos e cumprir etapas do processo de forma remota pelo WhatsApp e pelo aplicativo Habitação Caixa.

Além desses serviços, continuam disponíveis App Caixa, Internet Banking, WhatsApp Caixa, Caixa Tem, caixas eletrônicos, lotéricas, Correspondentes Caixa Aqui e terminais da rede Banco24Horas.