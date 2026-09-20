Agregador Inteligov/EXAME: ACM Neto tem 46,32%, e Jerônimo sobe para 40,66% na Bahia

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), lidera a corrida pelo governo da Bahia, mas vê o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) crescer, segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Os dados mostram ACM Neto com 46,32% das intenções de voto, seguido por Jerônimo, que registra 40,66%.

Na comparação com a edição anterior do agregador, o ex-prefeito teve uma oscilação positiva de 0,30 ponto percentual. O governador petista apresentou a maior variação da rodada, com alta de 0,73 ponto.

A diferença entre os dois caiu de 6,25 pontos para 5,66 pontos em relação à rodada do início de setembro.

Entre os demais candidatos, Ronaldo Mansur (PSOL) aparece com 1,21% das intenções de voto. Aroldo Félix registra 0,20%, enquanto Ariel Capistrano e Maria Bona aparecem com 0%.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

O agregador também acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada atualização do modelo.

Na rodada mais recente, Jerônimo Rodrigues aparece com a maior tendência positiva, com alta média de 0,73 ponto percentual por atualização. ACM Neto também registra variação positiva, de 0,30 ponto.

Entre os demais candidatos, Ronaldo Mansur apresenta tendência negativa de 0,07 ponto percentual, enquanto Aroldo Félix tem queda média de 0,25 ponto. Ariel Capistrano mantém variação de 0.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incorporadas ao modelo conforme os critérios definidos pela metodologia do agregador.

Levantamentos presenciais domiciliares recebem peso integral no cálculo, enquanto pesquisas realizadas por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de influência estatística.

A data de realização também interfere no resultado. Pesquisas mais antigas perdem peso gradualmente conforme novas rodadas são adicionadas à base. Dessa forma, levantamentos recentes têm maior impacto no retrato atual da disputa, sem eliminar a trajetória acumulada ao longo da série histórica.

O modelo busca equilibrar o cenário mais recente da eleição com o histórico de pesquisas registradas. A cada atualização, novos levantamentos são incorporados ao cálculo para formar o resultado apresentado pelo agregador.