Como localizar um celular roubado?

Ao perder ou ter um celular roubado, o usuário pode tentar localizá-lo usando ferramentas nativas dos sistemas operacionais do próprio aparelho (Android ou iOS). Também é possível fazer a busca por meio do Google Maps ou por aplicativos terceiros, baixados nas lojas de apps.

Em todos os casos, para que a busca funcione, o serviço de localização precisa estar ativado. A boa notícia, no entanto, é que, em alguns casos, é possível encontrar o aparelho mesmo que este esteja desligado. Veja o passo a passo a seguir:

Encontrar um celular com o Find My Phone

É possível localizar qualquer aparelho — Android ou iOS — por meio do serviço Encontre Meu Dispositivo. Essa função é ativada assim que o usuário faz login no celular com sua conta Google, e para usá-la, basta:

Acessar o site myaccount.google.com/find-your-phone ;

Fazer login na conta Google que está conectada no seu celular;

Selecionar o dispositivo conectado que deseja rastrear.

Nos telefones iOS, é preciso:

Abrir o menu Ajustes ;

Toque no seu nome de usuário e selecione a opção iCloud ;

Ao final da lista de opções, ative o Find My iPhone.

Caso o usuário note que foi vítima de um crime, poderá apagar todos os dados do smartphone para evitar o acesso indevido a contatos, dados de cartões, mensagens e outros arquivos pessoais.

Como rastrear um celular Android?

Os celulares que têm sistema Android podem ser buscados de diferentes maneiras, a depender da marca. Nos modelos Galaxy da Samsung é possível usar o Samsung Find My Mobile. Para isso, é necessário:

Acessar o Buscar Telefone ;

Escolher o dispositivo que deseja rastrear;

Clicar em Rastrear localização e, em seguida, em Iniciar.

O histórico de localização será atualizado a cada 15 minutos, e antes de excluir todos os dados para proteger o telefone, será possível fazer um backup para guardar as informações que deseja.

Já quem tem um aparelho da marca Xiaomi, pode usar o iCloud. Por meio dessa plataforma, é possível fazer o rastreio, emitir um som para encontrar o smartphone e até apagar todos os dados remotamente. Para isso, basta seguir os passos:

Acessar a Mi Cloud ;

Fazer o login com os dados cadastrados;

Clicar em Encontrar dispositivo ;

Aguardar o mapa apresentar a localização do celular;

Para emitir um barulho, é necessário clicar em Tocar som .

Como rastrear um iPhone?

Para localizar um celular com sistema iOS é preciso que a conta iCloud esteja conectada e ativa.Também é necessário que as funções Buscar iPhone, Rede Buscar e Enviar última localização estejam funcionando. Para ativá-las, vá até Ajustes, ID Apple e Buscar. Em seguida, é necessário seguir as orientações:

Acessar o site iCloud.com/find ;

Fazer login na conta iCloud que está conectado no celular perdido ou roubado;

Escolher o dispositivo que deseja encontrar;

Caso o iPhone esteja desligado, mostrará a última localização que a função conseguiu rastrear.

Caso note que foi furtado ou roubado, o dono do iPhone poderá acionar o Modo Perdido, que bloqueia o celular e mostra uma mensagem de recuperação ou clicar em Apagar iPhone para que todos os dados do aparelho sejam deletados.

Aplicativos para rastrear celulares

Alguns aplicativos de terceiros também servem para rastrear o celular roubado. Para usá-los, no entanto, é preciso fazer o download na loja de apps. Os mais conhecidos são:

Life360;

Cerberus;

WAY GPS Phone Tracking;

Wemp Locator;

Lookout.

Tem como rastrear um celular pelo número do IMEI?

Além dos aplicativos de rastreamento — nativos ou não —, também é possível encontrar um celular pelo IMEI, conjunto único de números que identifica cada aparelho. Para descobrir qual é o código do seu celular, o usuário poderá conferir na nota fiscal, na caixa do aparelho ou digitando *#06# na tela principal.

Com o número em mãos, o dono do aparelho poderá tentar localizá-lo ligando para a operadora de telefonia ou fazendo um boletim de ocorrências na polícia

Tem como rastrear um celular roubado pelo WhatsApp?

Também é possível usar a localização em tempo real do WhatsApp para tentar encontrar um aparelho roubado. Para isso, o aparelho precisaria ter conexão com a internet, estar com o GPS ligado e compartilhar o local com outro contato.

Como encontrar um celular roubado usando o Google Maps?

Outro serviço que também utiliza localização em tempo real e pode ser uma ferramenta para encontrar smartphones roubados é o Google Maps. Para isso, é preciso ter o aplicativo instalado no aparelho e seguir os passos:

Acessar o app do Google Maps e clicar no ícone do perfil ;

Em seguida, selecionar a opção Sua Linha do Tempo ;

Apertar Continuar e, depois, Controle de Atividade;

Rolar a tela e apertar Ativar na opção Linha do Tempo ;

Aperte novamente Ativar para finalizar.

Ao seguir essas orientações, o app manterá um registro dos locais visitados pelo celular rastreado. Caso o aparelho seja roubado ou perdido, será possível consultá-lo para tentar localizá-lo. Para isso, basta acessar a conta Google em um outro dispositivo.