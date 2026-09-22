Quem era Bruno Avelar, conselheiro da campanha de Cury, morto em acidente de helicóptero com Rick

Bruno Avelar: empresário atuava como conselheiro da campanha presidencial de Cury (Redes Sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 18h49.
RESUMO | Bruno Avelar, de 41 anos, era empresário, escritor e palestrante e atuava como conselheiro da campanha presidencial de Augusto Cury (Avante). Com experiência em networking e empreendedorismo, também escreveu livros e participou de projetos ligados ao setor. Avelar estava no helicóptero que caiu na Serra Catarinense na segunda-feira, 21, acidente que matou cinco pessoas, entre elas o cantor Rick, da dupla Rick & Renner.
O empresário Bruno Avelar, de 41 anos, estava no helicóptero que caiu na Serra Catarinense na segunda-feira, 21. A aeronave levava também o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o videomaker Paulo Soares, além do piloto Antônio Araújo e do copiloto Leopoldo Teixeira. Os cinco morreram no acidente.
Avelar atuava como empresário, escritor e palestrante, com trabalhos voltados a networking e empreendedorismo. Ele era responsável pelo Poder do Network, projeto que promovia encontros entre empresários, empreendedores e líderes.
O empresário também escreveu livros sobre relacionamentos, desenvolvimento pessoal e maturidade, entre eles “Conectando Almas”, “Página 67” e “Descubra seu Nível de Maturidade”.
Avelar também trabalhava como conselheiro da campanha presidencial de Augusto Cury (Avante). Após a confirmação da morte, o candidato lamentou a perda nas redes sociais e chamou Avelar de “grande amigo”.
O empresário também teve uma passagem pelo programa “Operação Mesquita”, do SBT, apresentado por Otávio Mesquita. Além disso, atuava como apresentador oficial dos leilões beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr. e mantinha relação próxima com Neymar, participando de eventos e ações ligados ao jogador.
Nas redes sociais, Neymar lamentou a morte do empresário. “No momento em que pude retornar ao Brasil, você ajudou demais. Obrigado. Descanse em paz", escreveu o jogador.
Em sua trajetória profissional, Avelar passou pelo setor de cosméticos ainda adolescente e acumulou mais de 20 anos de experiência fora do Brasil, com períodos em países como Portugal, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. Em 2015, mudou-se para os EUA.
Ele deixa a esposa e dois filhos.
Quem era Bruno Avelar?
Bruno Avelar era empresário, escritor e palestrante. Ele atuava nas áreas de networking e empreendedorismo e era conselheiro da campanha presidencial de Augusto Cury.
O que aconteceu com Bruno Avelar?
Avelar estava no helicóptero que caiu na Serra Catarinense na segunda-feira (21). As cinco pessoas a bordo morreram.
Quem estava no helicóptero com Bruno Avelar?
Também estavam o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o videomaker Paulo Soares, além do piloto e do copiloto.
Qual era a relação de Bruno Avelar com Augusto Cury?
Avelar atuava como conselheiro da campanha presidencial de Cury, candidato do Avante. Após a confirmação da morte, Cury lamentou a perda e chamou Avelar de “grande amigo”.
Quais livros Bruno Avelar escreveu?
Entre as obras estão “Conectando Almas”, “Página 67” e “Descubra seu Nível de Maturidade”.