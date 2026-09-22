Quem era Bruno Avelar, conselheiro da campanha de Cury, morto em acidente de helicóptero com Rick

RESUMO | Bruno Avelar, de 41 anos, era empresário, escritor e palestrante e atuava como conselheiro da campanha presidencial de Augusto Cury (Avante). Com experiência em networking e empreendedorismo, também escreveu livros e participou de projetos ligados ao setor. Avelar estava no helicóptero que caiu na Serra Catarinense na segunda-feira, 21, acidente que matou cinco pessoas, entre elas o cantor Rick, da dupla Rick & Renner.

O empresário Bruno Avelar, de 41 anos, estava no helicóptero que caiu na Serra Catarinense na segunda-feira, 21. A aeronave levava também o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o videomaker Paulo Soares, além do piloto Antônio Araújo e do copiloto Leopoldo Teixeira. Os cinco morreram no acidente.

Avelar atuava como empresário, escritor e palestrante, com trabalhos voltados a networking e empreendedorismo. Ele era responsável pelo Poder do Network, projeto que promovia encontros entre empresários, empreendedores e líderes.

O empresário também escreveu livros sobre relacionamentos, desenvolvimento pessoal e maturidade, entre eles “Conectando Almas”, “Página 67” e “Descubra seu Nível de Maturidade”.

Avelar também trabalhava como conselheiro da campanha presidencial de Augusto Cury (Avante). Após a confirmação da morte, o candidato lamentou a perda nas redes sociais e chamou Avelar de “grande amigo”.

O empresário também teve uma passagem pelo programa “Operação Mesquita”, do SBT, apresentado por Otávio Mesquita. Além disso, atuava como apresentador oficial dos leilões beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr. e mantinha relação próxima com Neymar, participando de eventos e ações ligados ao jogador.

Nas redes sociais, Neymar lamentou a morte do empresário. “No momento em que pude retornar ao Brasil, você ajudou demais. Obrigado. Descanse em paz", escreveu o jogador.

Em sua trajetória profissional, Avelar passou pelo setor de cosméticos ainda adolescente e acumulou mais de 20 anos de experiência fora do Brasil, com períodos em países como Portugal, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. Em 2015, mudou-se para os EUA.

Ele deixa a esposa e dois filhos.

Quem era Bruno Avelar?

Bruno Avelar era empresário, escritor e palestrante. Ele atuava nas áreas de networking e empreendedorismo e era conselheiro da campanha presidencial de Augusto Cury.

O que aconteceu com Bruno Avelar?

Avelar estava no helicóptero que caiu na Serra Catarinense na segunda-feira (21). As cinco pessoas a bordo morreram.

Quem estava no helicóptero com Bruno Avelar?

Também estavam o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o videomaker Paulo Soares, além do piloto e do copiloto.

Qual era a relação de Bruno Avelar com Augusto Cury?

Avelar atuava como conselheiro da campanha presidencial de Cury, candidato do Avante. Após a confirmação da morte, Cury lamentou a perda e chamou Avelar de “grande amigo”.

Quais livros Bruno Avelar escreveu?

Entre as obras estão “Conectando Almas”, “Página 67” e “Descubra seu Nível de Maturidade”.