AtlasIntel: Lula tem 28,4 pontos de vantagem sobre Flávio no 2º maior colégio eleitoral do Nordeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na frente na corrida presidencial em Pernambuco. Divulgada nesta terça-feira, 22, a pesquisa da AtlasIntel mostra o atual Lula na liderança com 58,3% das intenções de voto no primeiro turno.

Em seguida vem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que recuou e agora pontua com 29,9%.

Entre os demais nomes testados, Augusto Cury (Avante) tem 3,2%, seguido por Renan Santos (Missão), com 2,6%, e o governador Ronaldo Caiado (PSD), com 1,8%.

O governador Zema (Novo) marca apenas 0,3%. Votos brancos e nulos somam 2,3%, 0,7% não sabem e outros nomes somaram 1%.

Simulações de segundo turno e embates diretos

O levantamento do instituto também mediu cenários em um eventual segundo turno. No principal confronto político, Lula vence Flávio Bolsonaro por 60,5% a 32,7%, com brancos, nulos e indecisos somando 6,9%.

O atual presidente apresenta forte vantagem contra todos os adversários testados no estado.

Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lula marca 59,6% contra 29% de Caiado. O petista também supera o governador mineiro com folga, registrando 60,2% contra 27,3% de Zema.

Nos embates diretos contra Augusto Cury e Renan Santos, o petista vence por 58,4% a 28,2% e 59,6% a 22,9%, respectivamente.

Índices de aprovação e rejeição do executivo

A vantagem eleitoral do presidente reflete diretamente a avaliação positiva de seu mandato em Pernambuco.

Segundo os dados da AtlasIntel, 59% aprovam o governo Lula, ante 39% que desaprovam a gestão e 2% que não souberam opinar. O índice registrou oscilação positiva na série histórica.

No quesito rejeição, o cenário apresenta forte desgaste para os nomes da oposição. Flávio Bolsonaro lidera a rejeição com 61,2%, percentual de eleitores que afirmam não votar nele de jeito nenhum.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é rejeitado por 55,2%, enquanto Lula marca 34,1% de rejeição no estado.

O raio-x do eleitorado e o peso evangélico

O estrato da pesquisa revela uma forte segmentação demográfica em Pernambuco. Em um confronto direto no segundo turno, Lula atinge 68,3% entre as mulheres e tem seu pico de intenções de voto entre os jovens de 16 a 24 anos (71,8%).

O petista também domina entre eleitores com renda de até dois salários mínimos, marcando 72,1%.

Por outro lado, a oposição encontra seu reduto de sustentação no segmento religioso. Entre os evangélicos, Flávio Bolsonaro lidera com 69,9% contra 23,4% do petista. O cenário, contudo, sofre uma inversão no grupo católico, em que Lula pontua com 73%, garantindo a margem necessária para manter a liderança geral.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.836 eleitores entre 15 e 20 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09256/2026.