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Vale a pena assinar armazenamento na nuvem? Planos para todo tipo de usuário

Armazenamento na nuvem: planos pagos protegem arquivos contra perda e liberam espaço no celular e no computador

Armazenamento na nuvem: planos pagos protegem arquivos contra perda e liberam espaço no celular e no computador (NatalyaBurova/Getty Images)

Armazenamento na nuvem: planos pagos protegem arquivos contra perda e liberam espaço no celular e no computador (NatalyaBurova/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 14 de julho de 2026 às 12h06.

Última atualização em 14 de julho de 2026 às 12h07.

O aviso de "armazenamento cheio" no celular leva muitos usuários ao dilema de apagar fotos antigas ou pagar por espaço extra na nuvem. Para a maioria, assinar um plano de armazenamento na nuvem compensa, visto que o custo mensal costuma ser menor do que o prejuízo de perder arquivos por furto ou falha do aparelho.

Além de funcionar como backup automático, a nuvem sincroniza documentos entre celular e computador e permite acesso remoto de qualquer lugar com internet. Também libera memória interna do dispositivo, o que pode adiar a troca de aparelho. A decisão sobre qual serviço assinar depende do volume de arquivos e do sistema operacional que o usuário já utiliza.

Quando o plano gratuito de armazenamento na nuvem é suficiente?

Toda conta do Google inclui 15 GB gratuitos compartilhados entre Drive, Gmail e Fotos. A Apple oferece 5 GB no iCloud, e a Microsoft, 5 GB no OneDrive. Para quem usa o celular só para mensagens, poucas fotos e documentos leves, esse espaço pode dar conta, caso o usuário se disponha a limpar a caixa de e-mail e apagar backups antigos com frequência.

O limite gratuito costuma se esgotar rápido quando o backup automático de fotos e vídeos está ativado, ou quando o usuário acumula anexos pesados no e-mail. A partir desse ponto, a assinatura vira necessidade.

Quais são os melhores planos de armazenamento na nuvem no Brasil?

Os três grandes provedores — Google, Apple e Microsoft — oferecem planos escalonados com preços e recursos distintos. A escolha depende do sistema operacional que o usuário já utiliza no dia a dia e do tipo de arquivo que precisa armazenar.

Para uso pessoal leve (fotos e documentos)

Quem ultrapassou o limite gratuito e precisa de espaço extra sem gastar muito tem duas opções diretas. No Android, o Google One Lite oferece 30 GB por R$ 4,50/mês — suficiente para quem precisa apenas de um fôlego adicional no Gmail e no Google Fotos. O Google One Básico, com 100 GB por R$ 9,99/mês, atende quem acumula fotos em resolução alta e faz backup do WhatsApp pelo Google Drive.

No iPhone, o iCloud+ de 50 GB custa R$ 5,90/mês e cobre o backup do aparelho, as fotos e o WhatsApp. É o plano de entrada para quem depende de dispositivos Apple e não quer correr o risco de perder dados ao trocar de aparelho.

Para uso intermediário (fotos em alta resolução e vídeos)

Quem produz conteúdo visual ou guarda vídeos da família em resolução original precisa de mais espaço. O Google AI Plus entrega 400 GB por R$ 24,99/mês e inclui acesso ao Gemini, o assistente de inteligência artificial do Google — um pacote que combina armazenamento com produtividade. O iCloud+ de 200 GB, a R$ 19,90/mês, permite compartilhar o espaço com até cinco membros da família e funciona bem para quem tem mais de um dispositivo Apple.

Para profissionais (produtividade e arquivos pesados)

Profissionais que lidam com documentos extensos, planilhas e apresentações encontram no Microsoft 365 Personal a proposta mais completa nessa faixa: 1 TB de armazenamento no OneDrive com o pacote Office (Word, Excel, PowerPoint) incluso, por R$ 51/mês. O custo é mais alto que os concorrentes de armazenamento puro, mas elimina a necessidade de uma assinatura separada de software de escritório.

Para quem trabalha com volumes maiores de dados e já utiliza o Gemini como assistente de produtividade, o Google AI Pro oferece 5 TB por R$ 96,99/mês, com acesso a recursos avançados de IA como Deep Research e geração de vídeo.

Para famílias

A divisão do plano entre membros da mesma casa reduz o custo por pessoa. O Microsoft 365 Family distribui 1 TB individual para até seis pessoas, com o pacote Office completo, por R$ 60/mês (ou R$ 599/ano). Em custo por terabyte, é a opção mais econômica do mercado.

No lado da Apple, o iCloud+ de 2 TB custa R$ 66,90/mês e pode ser compartilhado com até cinco pessoas — recomendado para famílias que concentram todos os dispositivos na Apple.

Como escolher o plano certo de armazenamento na nuvem?

O primeiro critério é o sistema operacional. Quem usa Android ganha integração direta com Google Fotos, Drive e Gmail; quem usa iPhone depende do iCloud para backup completo do aparelho; quem trabalha com Windows e Office tira mais proveito do OneDrive. Trocar de provedor é possível, mas exige migração manual de arquivos.

O segundo critério é o volume de uso projetado. Verificar o espaço ocupado nas configurações do celular e do computador dá uma base concreta. Fotos e vídeos acumulados ao longo de dois ou três anos costumam ultrapassar 50 GB com facilidade.

O terceiro critério é a forma de pagamento. Planos anuais costumam sair mais baratos do que a soma de 12 mensalidades. O Google One Básico, por exemplo, custa R$ 99,99/ano contra R$ 119,88 em 12 parcelas mensais de R$ 9,99. No Microsoft 365 Family, a diferença entre o anual (R$ 599) e 12 meses avulsos (R$ 720) chega a R$ 121 de economia.

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