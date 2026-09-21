O cenário estimulado de primeiro turno divulgado nesta segunda-feira, 21, pela pesquisa Nexus mostra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 40% das intenções de voto, em empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL), que marca 37%.

Os dois candidatos estão separados por uma diferença que coincide com a margem de erro estatística do levantamento.

Na comparação com o levantamento anterior, o senador do PL manteve os mesmos 37% das intenções de voto, enquanto o atual presidente teve uma oscilação de dois pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados, o escritor Augusto Cury (Avante) pontua com 6%, seguido pelo ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) com 5% e Renan Santos (Missão), com 3%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), atinge 1%, mesmo percentual obtido pela candidata Samara (UP).

Os outros nomes apresentados no levantamento não atingiram 1% das menções. Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 4%, enquanto a parcela de indecisos ou que não souberam responder representa 2% da amostra nacional.

O atual presidente mantém a liderança entre as mulheres (49%) e consolida sua maior margem regional no Nordeste, com 52% da preferência local.

Por outro lado, o candidato do PL lidera entre os homens (46%) e mantém vantagem consolidada no segmento evangélico, onde marca 51%, contra 26% de Lula. No recorte por faixa de renda, o senador atinge 46% entre quem ganha mais de 5 salários mínimos.

Lula e Flávio seguem empatados no 2º turno

Em uma eventual rodada de segundo turno entre os dois líderes, o cenário direto permanece tecnicamente empatado. O atual presidente registra 46%, contra 45% do senador fluminense, com 7% de intenções de votos brancos e nulos e 1% de indecisos.

O levantamento também indica um empate numérico absoluto contra Ronaldo Caiado, cenário em que ambos os políticos alcançam 45% da preferência. Quando o confronto é testado contra Romeu Zema, o petista lidera com 47%, ante 41% do governador mineiro.

Rejeição aos líderes e avaliação do governo federal

O índice de rejeição, que afere em quais candidatos os eleitores não votariam de jeito nenhum, é liderado por Flávio Bolsonaro, com 50%. Imediatamente na sequência, Lula é rejeitado por 49% dos entrevistados, evidenciando uma forte consolidação da polarização.

A pesquisa também quantificou a percepção sobre a atual gestão executiva no Palácio do Planalto. O governo Lula é considerado ruim ou péssimo por 45% da amostra, enquanto 35% avaliam a administração como ótima ou boa. A fatia que a considera regular é de 18%.

Ao serem questionados de forma dicotômica se aprovam ou desaprovam a gestão de maneira geral, 50% declaram desaprovar o trabalho do presidente, enquanto 46% aprovam a atual condução.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.006 eleitores entre 18 e 20 de setembro, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00485/2026.