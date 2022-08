Eleições 2022: saiba quando será o 1º turno e quais são os candidatos

Mais de 150 milhões de brasileiros devem ir às urnas nas eleições de 2022, marcadas para os dias 2 e 30 de outubro deste ano.

A campanha eleitoral começou oficialmente no último dia 16 de agosto. A partir de então, candidatos podem legalmente divulgar seus números e fazer campanha pedindo votos até a véspera da eleição.

Além da disputa presidencial, a eleição 2022 terá também votação para deputados federais e estaduais, senadores e governadores nos estados.

Veja abaixo todas as informações sobre a eleição 2022, candidatos, como votar e resultados nas pesquisas eleitorais.

Em que dia e hora acontecem as eleições?

As eleições de 2022 no Brasil ocorrem em dois turnos, se necessário, ambos no mês de outubro.

O primeiro turno da eleição presidencial acontece em 2 de outubro;

O segundo turno, se houver, acontece em 30 de outubro.

As urnas abrem às 8 horas e fecham às 17 horas, no horário de Brasília (que será usado para todo o país nesta eleição, incluindo estados com fuso horário distinto).

Como saber se haverá segundo turno?

Para que não haja segundo turno, um candidato deve vencer com maioria simples dos votos válidos (não incluindo brancos e nulos). Isto é, precisa ter 50% dos votos válidos, somado a mais um único voto, no mínimo.

Os votos brancos e nulos não são contabilizados para nenhum candidato, sendo excluídos do total. Por exemplo: se de um total de 100 votos, 10 forem brancos ou nulos, o novo total passa a ser de 90 votos. Assim, para vencer no primeiro turno, um candidato precisaria obter mais da metade dos votos.

A regra vale tanto para a disputa à Presidência quanto para a disputa de governadores nos estados.

Quais cargos estão em disputa em 2022 e como são os números?

Nas eleições 2022, cada eleitor votará na seguinte ordem:

Um deputado estadual (cinco números)

(cinco números) Um deputado federal (quatro números);

(quatro números); Um senador (três números);

(três números); Um governador (dois números);

(dois números); Um presidente (dois números).

Quem está concorrendo para presidente?

Na disputa presidencial, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tenta a reeleição, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera nas pesquisas, na primeira vez que um presidente em exercício enfrenta um ex-presidente. O Brasil viverá sua nona eleição presidencial desde a Constituição de 1988 - o primeiro eleito sob a nova Carta foi Fernando Collor de Mello (então no PRN), em 1989.

Ao todo, foram registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 12 candidaturas na disputa à Presidência da República. Os candidatos podem ainda retirar as candidaturas até o dia do pleito. Até o momento, os candidatos são:

Quem está na frente nas pesquisas para presidente 2022?

O ex-presidente Lula (PT) lidera nas pesquisas de intenção de voto na disputa à Presidência da República, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que figura em segundo lugar em todas as principais sondagens no primeiro turno.

Veja abaixo alguns dos últimos resultados:

Pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA (de 21 de julho) (estimulada):

Lula: 44% das intenções de voto no primeiro turno;

44% das intenções de voto no primeiro turno; Bolsonaro: 33%

33% Ciro Gomes: 8%

8% Simone Tebet: 4%.

No segundo turno:

Lula: 47% das intenções de voto no segundo turno;

47% das intenções de voto no segundo turno; Bolsonaro: 37%.

Pesquisa eleitoral BTG/FSB (de 15 de agosto) (estimulada):

Lula: 45% das intenções de voto no primeiro turno;

45% das intenções de voto no primeiro turno; Bolsonaro: 34%

34% Ciro Gomes: 8%

8% Simone Tebet: 2%.

No segundo turno:

Lula: 53% das intenções de voto no segundo turno;

53% das intenções de voto no segundo turno; Bolsonaro: 38%.

O que levar para votar

A votação no Brasil é obrigatória para todos os brasileiros maiores de 18 anos. Jovens que tenham 16 ou 17 anos completados até a data da eleição tiveram até maio para regularizar o título e votar - quem não o fez até esta data não poderá votar nas eleições.

Para votar, é obrigatório levar no dia da eleição documento original com foto (como RG ou CNH).

O cadastro de biometria, que começou a ser realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e seria unificado para todo o país, foi paralisado diante da pandemia e não é ainda obrigatório. Não é preciso levar o título de eleitor para votar, mas o número é necessário para encontrar a zona eleitoral e local de votação.

Quais eleições para presidente o Brasil já teve

1989 - Vencedor: Fernando Collor de Mello (PRN)

Segundo: Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

1994 - Vencedor: Fernando Henrique Cardoso (PSDB)
Segundo: Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Segundo: Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

1998 - Vencedor: Fernando Henrique Cardoso (PSDB)
Segundo: Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Segundo: Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

2002 - Vencedor: Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Segundo: José Serra (PSDB)

Segundo: José Serra (PSDB)

2006 - Vencedor: Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Segundo: Geraldo Alckmin (PSDB)

Segundo: Geraldo Alckmin (PSDB)

2010 - Vencedora: Dilma Rousseff (PT)
Segundo: José Serra (PSDB)

Segundo: José Serra (PSDB)

2014 - Vencedora: Dilma Rousseff (PT)
Segundo: Aécio Neves (PSDB)

Segundo: Aécio Neves (PSDB)

2018 - Vencedor: Jair Bolsonaro (PSL, atual União Brasil)
Segundo: Fernando Haddad (PT)

Segundo: Fernando Haddad (PT)

Quantos deputados e senadores são eleitos no Brasil?

Nas eleições de 2022, toda a Câmara dos Deputados será renovada (513 cadeiras), assim como um terço do Senado (que tem ao todo 81 cadeiras).

Ao todo, serão eleitos 513 deputados federais para a Câmara dos Deputados;

E serão eleitos 27 senadores para o Senado Federal - os demais foram eleitos em 2018 e seguem no cargo.

Ao contrário de deputados, senadores têm mandato de oito anos. Os senadores eleitos neste ano, assim, só deixarão o cargo nas eleições de 2030.

Quantos deputados há por estado?

Para deputados federais:

Cada um dos 26 estados mais Distrito Federal têm direito a certo número de deputados, a depender do tamanho da população.

O número de deputados por estado varia entre 8 e 70 cada, a depender do tamanho da população:

São Paulo é o estado com direito a mais deputados, com 70 cadeiras;

As unidades federativas com menos cadeiras na Câmara são Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins, com oito vagas cada.

Para senadores:

Cada um dos estados e Distrito Federal tem direito a três senadores, igualmente, independentemente do tamanho da população.

Nesta eleição, cada unidade federativa elegerá somente um senador, escolhido por voto majoritário dentre os candidatos.

Um eleitor só pode votar em candidatos a deputado federal e senador de seu próprio estado, que cumprirão as cotas de representação daquela unidade da federação.

Quando vai ser o primeiro turno das eleições

O primeiro turno ocorre em 2 de outubro. Na ocasião, os eleitores escolherão candidatos para:

Presidente

Governador

Senador

Deputado federal

Deputado estadual

Quando vai ser o segundo turno das eleições

O segundo turno ocorre em 30 de outubro. Na ocasião, os eleitores escolherão candidatos para: