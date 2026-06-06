CadÚnico ficará fora do ar em junho: como fica o pagamento do Bolsa Família?

O sistema nacional do Cadastro Único (CadÚnico) passará por uma suspensão temporária neste mÊs. A interrupção ocorrerá das 19h do dia 11 de junho (próxima quinta-feira) até as 7h do dia 15 de junho (segunda-feira). A medida foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com execução técnica sob responsabilidade da Dataprev para a realização da extração mensal de dados e manutenção da base federal.

O que fica indisponível durante a manutenção

Durante o período de desligamento, o aplicativo oficial do CadÚnico e os sistemas utilizados pelas prefeituras nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ficarão indisponíveis. Com isso, serviços como novos cadastramentos, atualizações de dados e consultas estarão totalmente bloqueados na plataforma.

Devido à indisponibilidade do sistema, algumas unidades físicas do CRAS pelo país podem ter o atendimento presencial reduzido ou alterado na sexta-feira, 12.

A paralisação técnica não afeta nem corta os pagamentos de quem já recebe benefícios como o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC), desde que a situação da família esteja regularizada.

Prazos que não podem ser ignorados

O desligamento acende um alerta para os beneficiários, já que o prazo para o cumprimento das condicionalidades de saúde do Bolsa Família — que incluem pesagem, medição e vacinação de crianças — se encerra no dia 30 de junho.

Além disso, o MDS mantém uma fiscalização rigorosa (pente-fino) sobre cadastros unipessoais e convoca famílias para a atualização bienal obrigatória.

O que fazer antes do bloqueio

A recomendação oficial é que os cidadãos que necessitam regularizar pendências ou emitir comprovantes se antecipem e busquem o atendimento antes do início do bloqueio do sistema.