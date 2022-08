Soraya Thronicke: candidata defende imposto único e fim da corrupção

Nome: Soraya Vieira Thronicke

Vice: Marcos Cintra

Partido: União Brasil

Idade: 49 anos

Data de nascimento: 01/06/1973

Ocupação: senadora

Grau de instrução: superior completo

Estado civil: casada

Município de nascimento: Dourados (MS)

Resumo do candidato

Opção do União Brasil para conquistar o eleitorado de direita que não está satisfeito com a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), a advogada e empresária Soraya Thronicke ficou conhecida na política em 2013, durante as manifestações contra a então presidente Dilma Rousseff (PT).

Soraya nasceu em Dourados (MS) e foi criada em Campo Grande. É dona de uma rede de motéis no estado, junto com a família. Formou-se em Direito em 2002 e, em 2006, concluiu um MDB em Direito Empresarial. Também é pós-graduada em Direito Tributário e em Direito de Família e Sucessões.

Em 2018, Soraya foi eleita pela primeira vez a um cargo público, de senadora, pelo PSL do Mato Grosso do Sul, com 16,19% dos votos válidos. O PSL se fundiu ao DEM, formando o União Brasil. No início de agosto de 2022, após o deputado federal Luciano Bivar abrir mão da candidatura à Presidência, Soraya foi a escolhida para disputar o posto pelo partido.

A senadora defende um governo liberal na economia e contra a corrupção. Ela também é a favor de uma reforma tributária, com a criação de um imposto único. Em 2019, foi eleita presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado.