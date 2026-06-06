Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Quem são os 3% de eleitores que devem decidir a eleição, segundo a CEO do Ideia

Segundo Cila Schulman, o Brasil segue dividido entre dois grandes polos políticos, mas o resultado da disputa não dependerá necessariamente dos eleitores mais engajados ideologicamente

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 6 de junho de 2026 às 11h00.

yt thumbnail

A eleição presidencial de 2026 deve ser decidida por uma pequena parcela do eleitorado que vive nas franjas das grandes cidades do Sudeste e não possui identificação partidária consolidada.

A avaliação é de Cila Schulman, CEO do Instituto Ideia, que aponta esse grupo como o principal alvo das campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo a pesquisadora, o Brasil segue dividido entre dois grandes polos políticos, mas o resultado da disputa não dependerá necessariamente dos eleitores mais engajados ideologicamente.

“Quem vai decidir de fato essa eleição são 3% do eleitorado que são apartidários, que vivem nas franjas das grandes capitais do Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte”, afirmou Schulman durante participação no programa Eleições em Pauta, da EXAME.

Para ela, trata-se de um eleitorado que costuma avaliar os governos a partir de resultados concretos e questões ligadas ao cotidiano, como emprego, renda, segurança e acesso a serviços públicos.

“É um eleitorado que quer resultados. Não é um eleitorado que está nessa discussão ideológica e nessa briga de rede social”, disse.

A análise ajuda a explicar por que campanhas presidenciais costumam concentrar esforços em regiões metropolitanas populosas, especialmente no Sudeste, onde se encontra uma parcela significativa dos eleitores indecisos e menos vinculados a partidos políticos.

Nas últimas semanas, Flávio passou dois dias em Minas Gerais, enquanto Lula tem concentrado entregas nos estados do Sudeste. 

O presidente Lula busca recuperar popularidade com programas de estímulo à renda e ao crédito, enquanto Flávio e outros nomes da direita tentam consolidar um discurso capaz de reunir eleitores descontentes com o governo federal.

Na visão da CEO do Ideia, o comportamento desse grupo de eleitores será determinante para definir não apenas quem chegará ao segundo turno, mas também quem terá vantagem na reta final da campanha.

Apesar das discussões sobre uma terceira via ou uma alternativa ao bolsonarismo, Schulman avalia que a disputa permanece organizada em torno de dois grandes campos políticos.

“O Brasil se divide entre esses dois polos até aqui”, afirmou.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Governo LulaFlávio Bolsonaro

Mais de Brasil

CadÚnico ficará fora do ar em junho: como fica o pagamento do Bolsa Família?

Incêndio de grandes proporções atinge galpão em Guarulhos

Ponte no Acre desaba e deixa quatro feridos; obra custou mais de R$ 36 milhões

Flávio Bolsonaro cai após áudio com Vorcaro e Lula lidera ranking de redes sociais

Mais na Exame

Future of Money

Oito bancos centrais estão entrando no mercado de stablecoins; o que isso sinaliza para o Brasil?

Brasil

CadÚnico ficará fora do ar em junho: como fica o pagamento do Bolsa Família?

Mundo

'Deixem que eles negociem', diz Trump sobre contatos entre Zelensky e Putin

Pop

Os 5 filmes mais aclamados de Clint Eastwood, que se aposentou aos 96 anos