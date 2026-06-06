Incêndio de grandes proporções atinge galpão em Guarulhos

Um incêndio de grandes proporções atingiu um imóvel comercial na Rua Guaporé, em Garulhos, na noite desta sexta-feira, 5. O fogo começou por volta das 20h29 e, até a manhã deste sábado, 6, o Corpo de Bombeiros ainda atuava na ocorrência.

Segundo a corporação, 14 viaturas e 38 agentes foram mobilizados para conter as chamas, que atingem uma empresa de logística que armazenava diferentes tipos de materiais, incluindo canos de PVC.

Até o momento, não há registro de feridos. A área segue isolada pela Defesa Civil e pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que acompanham a situação no local.

MEU DEUS! ta tendo um incêndio aqui perto da minha casa em Guarulhos! Que situação horrível. Espero que ninguém tenha se machucado 🙏🏼 pic.twitter.com/h1bpWuEwUz — ronni (@rovnni) June 5, 2026

Durante a ação, parte da estrutura do imóvel cedeu, com desabamento do telhado e de trechos dos muros, conforme informou a Defesa Civil estadual.

O imóvel fica em uma região próxima a áreas residenciais e a cerca de 12 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.