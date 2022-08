Quando serão os debates para presidente? Veja as datas para as eleições 2022

Com o registro das candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) perto do fim para as eleições 2022, o Brasil começa oficialmente a temporada de debates.

Para a disputa à Presidência da República, estão previstas até o momento cinco debates, pela televisão e pela internet.

Nas eleições deste ano, uma série de veículos se uniu em um formato batizado de pool, realizando um debate conjunto, em modelo comum nos EUA (veja abaixo).

Os debates antes do 1º turno acontecem entre agosto e setembro e os do 2º turno, em outubro. O 1º turno da eleição ocorrerá em 2 de outubro de 2022 e o 2º turno, se houver, em 30 de outubro.

Quando será o primeiro debate para presidente?

O primeiro debate nas eleições presidenciais de 2022 está marcado para 28 de agosto, realizado pela TV Bandeirantes em parceria com a TV Cultura, o site UOL e o jornal Folha de S.Paulo.

O debate conta também com a parceria do Google Trends, que apresentará dados em tempo real sobre as buscas e a repercussão digital do evento e dos temas debatidos pelos candidatos. O evento será transmitido pela televisão, nos sites dos portais participantes e YouTube, no canal da TV Bandeirantes e de outros parceiros.

Veja as datas de todos os debates para presidente no 1º turno

Após cancelamentos, estão previstos até o momento cinco principais debates no 1º turno:

28/8 (domingo): debate da Bandeirantes, TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo (conjunto)

debate da Bandeirantes, TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo (conjunto) 2/9 (sexta-feira): debate da RedeTV

debate da RedeTV 13/9 (terça-feira): debate da TV Aparecida

debate da TV Aparecida 24/9 (sábado): debate da CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra (conjunto)

debate da CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra (conjunto) 29/9 (quinta-feira): debate da TV Globo

As datas são passíveis de alteração ou cancelamento pelas emissoras.

Veja os debates previstos para presidente no 2º turno

Nem todas as datas de debates para o segundo turno estão ainda confirmadas e seguem passíveis de alteração.

Dentre os debates já confirmados estão:

17/10 (segunda-feira): debate da Rede TV!

debate da Rede TV! 22/10 (sábado): debate de CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra

debate de CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra 28/10 (sexta-feira): debate da TV Globo

O pool que inclui Band, Folha, UOL e Cultura ainda não divulgou data do debate do segundo turno.

Quem será convidado aos debates?

O Brasil tem nove candidatos à Presidência, segundo registrado no Tribunal Superior Eleitoral:

Mas cada debate tem suas regras sobre quem convidar. O convite a somente alguns candidatos é autorizado pela Justiça Eleitoral.

A legislação eleitoral (no artigo 46 da lei 13.488/2017) somente obriga, no entanto, que candidatos de partidos com mais de cinco cadeiras no Congresso sejam convidados para os debates (isto é, candidatos de partidos com cinco senadores ou deputados somados).

No geral, os veículos de comunicação escolhem, além da bancada no Congresso, as pesquisas eleitorais como critério. Uma regra comum usada como divisão pelos veículos é convidar candidatos com mais de 1% das intenções de voto nas pesquisas.

Por que alguns debates foram cancelados?

Alguns veículos já cancelaram debates que haviam planejado, como as rádios Jovem Pan e CBN.

Um grupo que incluía os jornais O Globo, Valor, Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo e os portais UOL e G1 - os mesmos que compõem o "consórcio de imprensa" criado para levantar dados na pandemia da covid-19 - também cancelou o debate marcado para 14 de setembro. O motivo, segundo os veículos, foi a falta de confirmação de três dos quatro primeiros colocados nas pesquisas.

A rede de TV CNN faria também um debate sozinha em agosto, mas cancelou o evento e se juntou a outros veículos em um pool para debate em setembro.

Com a dificuldade de atrair os dois candidatos líderes nas pesquisas, muitos veículos de comunicação adotaram o modelo de pool, fazendo debate de forma conjunta em vez de cada qual um evento separado.

O modelo é comum nos Estados Unidos, onde há apenas alguns debates durante a campanha e veículos os organizam conjuntamente. O formato de pool também foi usado na campanha presidencial do Brasil em 1989, a primeira após a ditadura.

Bolsonaro e Lula vão aos debates?

A realização dos debates neste ano se tornou um desafio em meio à ausência do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não confirmou presença em nenhum dos debates.

O ex-presidente Lula, que lidera nas pesquisas, também não confirmou presença em todos os eventos. A campanha de Lula tem afirmado que o ex-presidente irá a algum debate, mas defendeu o modelo de pool e abertura de sinal a outras emissoras para além dads que estão organizando o evento.

O colunista Kennedy Alencar, do portal UOL, afirmou no começo de agosto que a leitura na campanha de Lula era de que o ex-presidente deve participar do debate em pool na TV Bandeirantes. A presença de Lula nos eventos, no entanto, não foi confirmada até o momento.

Quais as regras de um debate presidencial?

As regras do debate são definidas previamente entre os veículos organizadores e acordadas com as campanhas dos candidatos.

Quando será a eleição e qual é o último debate?

O último debate marcado para o 1º turno é o da TV Globo, em 29 de setembro. O debate ocorre numa quinta-feira, três dias antes da eleição, em 2 de outubro, no domingo.

A TV Globo também realiza o último debate do 2º turno, em 28 de outubro. O debate ocorre numa sexta-feira, dois dias antes da eleição, em 30 de outubro, um domingo.

O segundo turno ocorre se nenhum candidato obtiver maioria de votos (50% dos votos válidos mais um voto). A eleição presidencial vai para o 2º turno com os dois candidatos mais votados.

*A página poderá ser atualizada com novas informações sobre datas dos debates à Presidência.

