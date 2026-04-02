Sexta-feira Santa: veja o que muda no rodízio e no transporte em SP

A Prefeitura de São Paulo confirmou a suspensão do rodízio municipal de veículos nesta sexta-feira, 3, devido ao feriado nacional da Paixão de Cristo. A medida, que libera a circulação de todos os carros independentemente do final da placa, faz parte de um esquema especial de mobilidade que inclui alterações no transporte público e a liberação de outras restrições de tráfego na cidade.

O alívio para os motoristas, no entanto, é temporário. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que o rodízio volta a vigorar normalmente na segunda-feira, 6, restringindo a circulação de veículos com placas finais 1 e 2 no centro expandido, nos horários de pico.

Carros e caminhões liberados na capital

A suspensão do rodízio na sexta-feira beneficia diretamente os veículos com placas de final 9 e 0. Além dos carros de passeio, outras restrições de trânsito também não estarão em vigor durante o feriado.

De acordo com o comunicado da prefeitura, a suspensão abrange o rodízio de veículos pesados (caminhões), a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas para a circulação de todos os veículos durante todo o dia.

Operação especial no transporte público

Para quem optar pelo transporte coletivo, a programação também será diferente. Os ônibus municipais, gerenciados pela SPTrans, operarão com a frota e os intervalos equivalentes aos de um sábado. No domingo de Páscoa, 5, os passageiros poderão viajar gratuitamente em todas as linhas da cidade, durante todo o dia, por meio do programa Domingão Tarifa Zero.

No sistema sobre trilhos, o Metrô terá uma operação especial. Na sexta-feira, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata funcionarão com programação de feriado. A grande novidade ocorre no sábado, 4, quando as estações dessas linhas permanecerão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada, em uma operação de 24 horas. Já as linhas da CPTM circularão com intervalos de domingo na sexta-feira.

Estacionamento e lazer na cidade

O serviço de estacionamento rotativo pago, conhecido como Zona Azul, funcionará conforme a sinalização específica de cada local.

A recomendação é que os motoristas observem as placas para verificar a obrigatoriedade da ativação do serviço, especialmente em áreas de grande movimento, como parques e pontos turísticos.

Para quem fica na cidade e busca opções de lazer, as ciclofaixas serão ativadas tanto na Sexta-Feira Santa quanto no domingo de Páscoa. Elas funcionarão das 7h às 16h, oferecendo um percurso seguro para ciclistas em diversas regiões da capital.

Alerta para quem vai pegar a estrada

A CET também montou a "Operação Estrada" para monitorar o fluxo de veículos nas saídas e chegadas da capital. A expectativa das concessionárias é de que cerca de 2,5 milhões de veículos circulem pelas principais rodovias que ligam São Paulo ao interior e ao litoral.

O monitoramento será intensificado nos acessos e nas marginais. A principal recomendação para os motoristas é evitar viajar nos horários de pico.

A orientação é não pegar a estrada na quinta-feira, 2, entre 14h e 22h, período de maior movimento previsto. Para dúvidas ou ocorrências de trânsito, a prefeitura orienta a população a utilizar o canal SP156.