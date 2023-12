Com tarifa zero, ônibus de SP atraem 700 mil novos passageiros no domingo

O número de passageiros que utilizaram os ônibus com tarifa zero no domingo, 17, dia de implementação da medida chamada de Domingão Tarifa Zero, aumentou 35% em relação aos domingos anteriores. De acordo com dados da prefeitura, a quantidade de usuários passou de 2,2 milhões para 2,9 milhões de pessoas, marca que ultrapassou a média registrada antes da pandemia.

Segundo a administração municipal, nas regiões periféricas o aumento de de usuários chegou a 38%. Também foi possível verificar crescimento na demanda de linhas que atendem pontos como Sesc Itaquera, Parque do Ibirapuera e Parque do Carmo. A gratuidade nos domingos acontece de 0h às 23h59.

"Tivemos muita utilização dos usuários com destinos a Praça da Sé, aos parques do Carmo e Ibirapuera e a partir de agora as pessoas podem aproveitar ainda mais a cidade aos domingos, junto com a família, poderem visitar os seus familiares, além de curtir os espaços culturais, religiosos, centros esportivos e de lazer. É uma alegria muito grande para a gente ver a população curtindo, sem deixar que os ônibus fiquem ociosos", destacou o prefeito Ricardo Nunes, em nota.

O comunicado disse ainda que não houve registro de problemas ao longo do domingo nos postos da SPTrans em relação ao novo programa. Os passageiros tiveram que utilizar o Único, pois a catraca seguiu em funcionamento. A tarifa não foi cobrada no validador. Os técnicos da SPtrans e das concessionárias do serviço de transporte seguirão em campo e nos centros de monitoramento para acompanhar a operação dos ônibus e orientar a população sobre o programa.