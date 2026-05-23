Direita errou em ser leniente com as falhas e crimes da família Bolsonaro, diz Renan

O pré-candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, afirmou que a direita brasileira errou ao ser “leniente e condescendente” com as falhas de Jair Bolsonaro e com “crimes cometidos pela família”.

A declaração foi dada em entrevista a jornalistas durante o Fórum Esfera, no Guarujá.

“Não só os candidatos erram, mas a direita brasileira inteira errou, foi leniente e condescendente não só com as falhas do Bolsonaro, mas com os crimes cometidos pela família”, disse Renan.

Segundo ele, integrantes do Partido Novo, do PL e ex-membros do MBL sabiam dos problemas atribuídos à família Bolsonaro, mas teriam se calado por interesse político. “Eles ficavam quietos porque queriam usufruir do lucro político”, afirmou.

Renan disse que sua estratégia é falar diretamente ao eleitor de Bolsonaro. Para ele, esse público foi convencido por anos de que a família era a única força capaz de derrotar o PT.

“Agora que tal ter um caminho que você pode enfrentar o Lula sem ser chamado de ladrão?”, afirmou.

O pré-candidato também classificou como “natural” o desgaste de Flávio Bolsonaro após a divulgação de mensagens envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Uma reportagem do portal The Intercept Brasil revelou que o senador pediu recursos a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, longa sobre Jair Bolsonaro. Flávio negou irregularidades e afirmou que se tratava de uma iniciativa privada.

“O bolsonarismo com o Flávio só estava se sustentando por meio da ideia de que ele era a única força capaz de vencer o PT”, disse Renan. Segundo ele, o senador “já não tinha nenhuma capacidade moral de enfrentar ninguém”.

Renan afirmou ainda que tem entre 3% e 7% nas pesquisas, a depender do instituto, e que já ultrapassa governadores em parte dos levantamentos. Segundo ele, sua candidatura cresce entre os mais jovens porque esse público “conhece” mais sua trajetória.

“Quem me conhece, vota em mim”, disse. “As pessoas vão entender que ser de direita pode significar também ter projeto e ter caráter.”

Bolsonarismo foi um fenômeno democrático, diz Renan

Durante a entrevista, Renan também afirmou que o bolsonarismo foi um movimento “democrático” por ter surgido “de baixo para cima” e organizado uma parcela da sociedade civil fora das estruturas tradicionais dos partidos.

“Não há nada mais democrático do que o fenômeno do bolsonarismo”, afirmou.

Segundo ele, o movimento nasceu de uma demanda reprimida da população e ganhou força mesmo sem apoio institucional. “O bolsonarismo veio de baixo, sem grana, ouvindo uma demanda reprimida na sociedade civil que era negada pelas elites”, disse.

Renan, porém, reconheceu a existência de tentativa de golpe após as eleições de 2022 e defendeu punição aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

“Houve, óbvio que houve. Nunca neguei e acho que tem que haver punição para os envolvidos”, afirmou.

Apesar disso, o pré-candidato criticou a condução dos processos ligados aos ataques às sedes dos Três Poderes. Segundo ele, houve “desproporção” nas penas aplicadas aos condenados.

“O problema era um problema de liderança. A liderança era frágil, não sabia o que fazer com aquela dádiva que foi a população brasileira falando: ‘Vá, Bolsonaro, faça algo’”, disse.