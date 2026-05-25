Esporte

Espanha divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja horário e onde assistir

Luis de la Fuente divulga nesta segunda-feira, 25, a lista dos 26 jogadores da Espanha para a Copa do Mundo de 2026

Lamine Yamal, do Barcelona: jogador deve estar na lista de convocados da Espanha (Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)

Lamine Yamal, do Barcelona: jogador deve estar na lista de convocados da Espanha (Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de maio de 2026 às 01h03.

A Seleção Espanhola divulga nesta segunda-feira, 25, a lista de convocados para a Copa do Mundo 2026.

O técnico Luis de la Fuente anunciará os 26 jogadores escolhidos às 7h30 (horário de Brasília), em evento realizado no Espaço Movistar, no edifício Telefónica, em Madri.

A convocação será transmitida ao vivo pelas redes sociais oficiais da seleção espanhola.

A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde.

A estreia da seleção será no dia 15 de junho, contra Cabo Verde, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Onde assistir à convocação da Espanha?

A divulgação da lista será transmitida ao vivo pelas redes sociais oficiais da seleção espanhola, a partir das 7h30 (horário de Brasília).

Quando a Espanha inicia a preparação para a Copa?

A seleção espanhola inicia sua preparação no dia 30 de maio, na Cidade do Futebol de Las Rozas

Antes da estreia no Mundial, a equipe fará dois amistosos preparatórios: contra o Iraque, no dia 4 de junho, em La Coruña, e diante do Peru, no dia 8 de junho, em Puebla, no México.

Qual é o grupo da Espanha na Copa?

A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026.

  • Espanha
  • Uruguai
  • Arábia Saudita
  • Cabo Verde
Do Brasil à Alemanha: veja as convocações já divulgadas pelos países para a Copa

Qual é a provável convocação da Espanha?

Segundo a imprensa espanhola, estes jogadores aparecem entre os favoritos para integrar a lista final de Luis de la Fuente:

  • Goleiros: Unai Simón, David Raya e Joan García;
  • Defensores: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Marcos Llorente, Álex Grimaldo, Dean Huijsen, Robin Le Normand e Marc Pubill;
  • Meio-campistas: Pedri, Rodri, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Álex Baena, Gavi e Mikel Merino;
  • Atacantes: Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal, Ferran Torres, Nico Williams, Yéremy Pino e Borja Iglesias.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, em Estados Unidos, Canadá e México. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.

Acompanhe tudo sobre:EspanhaCopa do MundoFutebol

Mais de Esporte

Milan x Cagliari: horário, onde assistir e cenário do jogo

João Fonseca em Roland Garros: brasileiro ganha na estreia e avança à 2ª rodada

A 18 dias da Copa, o recorde 'inalcançável' de Brasil e Alemanha

Como Messi virou bilionário: salários, patrocínios e decisões construíram fortuna do astro

Mais na Exame

ESG

A nova diplomacia mineral: Brasil e Canadá podem liderar uma cadeia mais justa e sustentável

Carreira

Cultura, sucessão e IA: por que o RH entrou na agenda dos conselhos

Pop

'Michael' já é 2ª maior bilheteria de 2026 e mira recorde histórico; confira

Mercados

Victoria’s Secret muda código de ação na bolsa para ficar mais 'sexy'