Espanha divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja horário e onde assistir

Lamine Yamal, do Barcelona: jogador deve estar na lista de convocados da Espanha (Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)
Repórter
Publicado em 25 de maio de 2026 às 01h03.
A Seleção Espanhola divulga nesta segunda-feira, 25, a lista de convocados para a Copa do Mundo 2026.
O técnico Luis de la Fuente anunciará os 26 jogadores escolhidos às 7h30 (horário de Brasília), em evento realizado no Espaço Movistar, no edifício Telefónica, em Madri.
A convocação será transmitida ao vivo pelas redes sociais oficiais da seleção espanhola.
A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde.
A estreia da seleção será no dia 15 de junho, contra Cabo Verde, em Atlanta, nos Estados Unidos.
A divulgação da lista será transmitida ao vivo pelas redes sociais oficiais da seleção espanhola, a partir das 7h30 (horário de Brasília).
A seleção espanhola inicia sua preparação no dia 30 de maio, na Cidade do Futebol de Las Rozas
Antes da estreia no Mundial, a equipe fará dois amistosos preparatórios: contra o Iraque, no dia 4 de junho, em La Coruña, e diante do Peru, no dia 8 de junho, em Puebla, no México.
A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026.
Segundo a imprensa espanhola, estes jogadores aparecem entre os favoritos para integrar a lista final de Luis de la Fuente:
A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, em Estados Unidos, Canadá e México. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.