SP: Metrô e CPTM funcionarão durante a madrugada para atender foliões

O Metrô de São Paulo funcionará 24 horas na virada deste sábado, 14, para o domingo de carnaval. Todas as estações permanecerão abertas para embarque e desembarque durante a madrugada.

Na noite de domingo, 15, para segunda-feira, o embarque ao longo da madrugada será permitido apenas nas estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda. As demais estações funcionarão exclusivamente para desembarque e transferências. A partir de segunda-feira, o serviço retoma o horário normal.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também terá operação especial. Neste sábado e domingo, a Estação Palmeiras-Barra Funda funcionará 24 horas para embarque e desembarque. Nas demais estações, a abertura na madrugada será restrita a desembarque e transferências.

Para o acesso ao Sambódromo do Anhembi, a prefeitura disponibilizará gratuitamente ônibus do serviço Atende, com partidas das estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda a partir das 18h e ao longo de todo o período dos desfiles.

Os ônibus municipais vão operar nos dias 14, 16 e 17 de fevereiro com a frota e o esquema de sábado: 6.843 veículos em 1.128 linhas. No dia 15, o funcionamento seguirá a programação de domingo, com 4.922 veículos distribuídos em 1.042 linhas.

