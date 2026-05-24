Lula x Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas pesquisas após áudio de Vorcaro

Lula x Flávio: petista aumentou a vantagem após desgate do senador do Pl (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 24 de maio de 2026 às 09h00.
A primeira rodada de pesquisas eleitorais após a revelação de um áudio e mensagens entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto banco Master, mostrou uma queda do pré-candidato de oposição e a ampliação da vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Ao todo, cinco levantamentos eleitorais nacionais foram divulgados da última segunda-feira, 18, até sexta-feira, 22.
O primeiro levantamento foi o do instituto AtlasIntel. No primeiro turno, Lula tem 47% das intenções de voto, contra 34,3% de Flávio Bolsonaro. A diferença entre os dois principais nomes é de 12,7 pontos percentuais. No segundo turno, o petista registrou 48,9% contra 41,8% de Flávio.
Na pesquisa Vox Brasil, Lula também lidera com 41,5% contra 32,1% do senador do PL. Na simulação de um confronto direto, o petista tem 46,8% e Flávio Bolsonaro, 38,1%.
O levantamento da Futura/Apex mostrou uma vantagem do atual presidente em relação a Flávio de 7,1 pontos percentuais no primeiro turno (42,7% x 35,6%). No segundo turno, Lula aparece com 47,7% e Flávio, 42,2%.
No levantamento do Gerp, Flávio também caiu. No primeiro turno, ele e Lula estão empatados com 38% de intenções de voto cada. O confronto direto ainda tem Flávio à frente numericamente, mas tecnicamente empatado (47% x 44%).
Última pesquisa divulgada na semana, o Datafolha mostrou Lula na liderança com 40% e Flávio Bolsonaro com 31%, no 1º turno. No segundo turno, o petista registra 47% contra 43% do senador do PL.
A pesquisa foi realizada com 5.032 brasileiros adultos entre os dias 13 e 18 de maio de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório, método conhecido como Atlas RDR.
A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06939/2026.
Lula x Jair Bolsonaro
Lula x Romeu Zema
Lula x Ronaldo Caiado
Lula x Renan Santos
O Instituto Vox Brasil ouviu 2.100 brasileiros com mais de 16 anos entre os dias 17 e 19 de maio. A pesquisa tem 95% de confiança, com margem de erro de 2,15% para mais ou para menos. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-02416/2026.
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula x Romeu Zema
Lula x Ronaldo Caiado
A pesquisa Futura Inteligência/Apex ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 15 e 20 de maio de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador, método conhecido como CATI.
O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, índice de confiança de 95% e está registrado sob o número BR-06529/2026.
O levantamento ouviu 2 mil eleitores distribuídos em todo o território nacional. A margem de erro dos resultados é de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07971/2026.
Flávio Bolsonaro x Lula
Ciro Gomes x Lula
Romeu Zema x Lula
Ronaldo Caiado x Lula
A pesquisa Datafolha ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 20 e 21 de maio de 2026, por meio de entrevistas presenciais. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, índice de confiança de 95% e está registrado sob o número BR-07489/2026.
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula x Michelle Bolsonaro
Lula x Ronaldo Caiado
Lula x Romeu Zema