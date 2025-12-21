Rodízio e faixas reversíveis são suspensos em SP a partir desta segunda, 22

A partir desta segunda-feira, 22, as faixas reversíveis e o rodízio municipal de veículos em São Paulo ficam suspensos durante o período de fim de ano - entre 22 de dezembro e 9 de janeiro - em razão da redução no fluxo de veículos. As operações serão retomadas em 12 de janeiro de 2026.

As faixas reversíveis ficarão desativadas até 9 de janeiro, voltando a operar na segunda-feira seguinte. A suspensão atinge vias das zonas norte, sul, leste e oeste da cidade, incluindo pontes, avenidas e túneis, além de faixas reversíveis exclusivas para ônibus.

Rodízio municipal de veículos

O rodízio municipal para veículos de passeio será suspenso a partir de 22 de dezembro de 2025 e volta a valer em 12 de janeiro de 2026.

Permanecem em vigor, no entanto, as restrições para veículos pesados, incluindo o rodízio de caminhões, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento.

Relação da suspensão de faixas reversíveis

Faixas reversíveis suspensas - de 22/12 a 09/01

Ponte das Bandeiras / Avenida Santos Dumont;

Avenida Giovanni Gronchi;

Avenida Morumbi;

Avenida Jaguaré.

Faixas reversíveis exclusivas para ônibus suspensas - de 22/12 a 09/01

Ponte do Limão;

Ponte da Casa Verde (manhã e tarde);

Estrada do M’Boi Mirim;

Avenida Guarapiranga;

Ponte João Dias (manhã e tarde);

Avenida Penha de França.

Vias reversíveis suspensas - de 22/12 a 09/01

Avenida Carlos Caldeira Filho;

Túnel Jânio Quadros.

Faixas reversíveis suspensas - de 26/12 a 09/01

Avenida Conselheiro Carrão;

Rua da Mooca;

Ponte Irmã Agostina (antiga Ponte Jurubatuba);

Avenida Radial Leste (manhã e tarde).

Faixas reversíveis exclusivas para ônibus suspensas - de 24/12 a 04/01