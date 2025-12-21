Rodízio e faixas reversíveis são suspensos em SP a partir desta segunda, 22

Rodízio municipal de carros na cidade de São Paulo será suspenso a partir de segunda-feira, 22 (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 13h24.
A partir desta segunda-feira, 22, as faixas reversíveis e o rodízio municipal de veículos em São Paulo ficam suspensos durante o período de fim de ano - entre 22 de dezembro e 9 de janeiro - em razão da redução no fluxo de veículos. As operações serão retomadas em 12 de janeiro de 2026.
As faixas reversíveis ficarão desativadas até 9 de janeiro, voltando a operar na segunda-feira seguinte. A suspensão atinge vias das zonas norte, sul, leste e oeste da cidade, incluindo pontes, avenidas e túneis, além de faixas reversíveis exclusivas para ônibus.
O rodízio municipal para veículos de passeio será suspenso a partir de 22 de dezembro de 2025 e volta a valer em 12 de janeiro de 2026.
Permanecem em vigor, no entanto, as restrições para veículos pesados, incluindo o rodízio de caminhões, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento.