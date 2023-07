Rodízio de carros em SP: horários, finais de placa, regiões e valor da multa

A cidade de São Paulo possui um sistema de rodízio de veículos com o objetivo de reduzir o tráfego e melhorar a mobilidade urbana. Criado em 1997, a regulamentação municipal funciona em duas zonas distintas da cidade, que são conhecidas como Zona de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC) e Zona de Restrição ao Trânsito de Caminhões (ZRTC).

O dia de rodízio de cada placa é definido pelo último dígito numérico da placa do veículo. O rodízio é aplicado de segunda-feira a sexta-feira, excluindo os feriados, de 7h às 10h, e de 17h às 20h.

Qual o dia de rodízio de cada placa?

Segunda-feira: 1 e 2

Terça-feira: 3 e 4

Quarta-feira: 5 e 6

Quinta-feira: 7 e 8

Sexta-feira: 9 e 0

Qual é o horário do rodizio em SP?

Em São Paulo, o rodízio vale de 7h às 10h, e de 17h às 20h.

Quais as zonas de rodízio em SP?

Rodízio é apenas para placas de SP?

Não. Qualquer veículo que circular no dia que não é permitido será multado, independentemente da cidade de origem da placa.

Quanto é a multa por desrespeitar o rodízio?

Desrespeitar o rodízio em São Paulo é considerado uma infração de trânsito grave, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A multa para quem circula com o veículo em horários e locais restritos é de R$ 130,16 e a penalidade inclui a aplicação de quatro pontos na carteira de habilitação do condutor.

Quais outros países possuem rodízio de veículos?

Além de São Paulo, algumas cidades e países ao redor do mundo também implementaram sistemas de rodízio de veículos como medida para combater o congestionamento e a poluição. Cidades como Cidade do México, Bogotá, Pequim e Atenas adotaram sistemas similares em determinadas áreas para controlar o tráfego.

Quem está isento do rodízio?

Algumas categorias de veículos estão isentas do rodízio em São Paulo. São elas:

Táxis;

Correios;

Guinchos;

Coleta de lixo;

Escolta armada;

Forças Armadas;

Serviço funerário

Transporte escolar;

Transporte de valores;

Veículos penitenciários;

Motocicletas e similares;

Transporte coletivo e de lotação;

Serviço de fiscalização, sinalização e apoio ao trânsito;

Corpo diplomático, corpo consular, organismos internacionais;

Ambulâncias, policiamento, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil;

Veículos movidos por energia de propulsão elétrica, a hidrogênio ou híbridos;

Pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade ou tratamento debilitante de doença grave;

Obras e serviços essenciais de energia elétrica, redes de água/esgoto, telecomunicações e gás canalizado, e outros veículos.

Como solicitar isenção do rodízio

Para solicitar isenção do rodízio, o proprietário do veículo deve solicitar o pedido no site da Secretaria de Mobilidade e Transportes da Prefeitura de São Paulo, na opção “Isenção de Rodízio”.

Como funciona o rodízio para veículos pesados?

O rodízio para veículos pesados, como caminhões, segue um sistema diferente. Eles têm horários restritos para circulação em algumas vias da cidade. As restrições geralmente se aplicam durante os horários de pico e variam conforme o tamanho e o tipo do veículo. O objetivo é evitar que caminhões causem congestionamentos em áreas urbanas mais movimentadas.

Como evitar multas de Rodízio em SP usando um app?

Alguns aplicativos oferecem serviços de auxílio aos motoristas para evitar multas de rodízio em São Paulo. É possível utilizar o Waze e Google Maps.

Como evitar rodízio no Waze?

Cadastre a placa do seu veículo

Abra o aplicativo, selecione “Buscar”; Aperte o ícone de engrenagem (abrir configurações); Aperte “Detalhes do carro” e, na seguida, “Preferências de direção”; Clique em “Placa do veículo”, insira os dois números finais da placa e clique em “Salvar”.

Trace a sua rota

Após inserir sua placa, você pode utilizar o aplicativo para fugir do rodízio. Basta traçar a sua rota que ele retornará com rotas alternativas se seu veículo estiver dentro das restrições.

Como evitar rodízio no Google Maps?

Cadastre a placa do seu veículo

Abra o aplicativo e toque no ícone de sua conta do Google (canto superior direito da tela). Selecione “Configurações”. Aperte “Configurações de navegação”. Selecione “Evite multas de rodízio”. Toque em “Salvar seu dia de rodízio” e informe o dia de seu rodízio e o final de sua placa. Finalize em “Salvar”.

Trace a sua rota

Após aprender como cadastrar uma placa no Google Maps, basta traçar sua rota que o aplicativo retornará com um caminho possível.