Que horas viajar para o interior hoje? Veja melhores horários de trânsito em SP

Saída para o interior deve ter picos de trânsito entre quarta à tarde e quinta pela manhã, segundo a Artesp

(Fernando Frazão/Agência Brasil)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15h08.

Com o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, entre 20 e 23 de novembro, muitos paulistas devem deixar a capital para descansar em cidades do interior. A expectativa é que o fluxo de veículos seja intenso nas rodovias do estado, especialmente nas ligações para Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e região bragantina.

Segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), mais de 18 milhões de veículos devem circular pelos corredores que conectam a capital ao interior. As concessionárias vão reforçar equipes operacionais, suspender obras e manter monitoramento 24 horas durante todo o feriado.

Os melhores horários para viajar ao interior

Veja, a seguir, os melhores e piores horários para viajar para o interior de SP durante o feriado, conforme as informações da Agência SP e das concessionárias.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes (Autoban)

  • Quarta (19): após 20h;

  • Quinta (20): antes das 9h ou após 13h;

  • Domingo (23), retorno: antes das 15h ou após 22h.

Castello Branco e Raposo Tavares

  • Quarta (19): após 20h;

  • Quinta (20): antes das 6h ou depois das 14;

  • Domingo (23), retorno: antes das 10h ou após 20h.

Ayrton Senna / Carvalho Pinto

  • Quarta (19): após 19h;

  • Quinta (20): antes das 7h ou depois das 13h;

  • Domingo (23): antes das 11h ou após 19h.

Rodoanel Mário Covas

  • Quarta (19): após 20h;

  • Quinta (20): antes das 9h ou depois das 13h.

Presidente Dutra (sentido interior/RJ)

  • Quarta (19): após 21h;

  • Quinta (20): antes das 7h ou após 14h;

  • Domingo (23): antes das 10h ou após 18h.

Piores horários para viajar ao interior

Sistema Anhanguera-Bandeirantes (Autoban)

  • Quarta (19): 16h às 20h;

  • Quinta (20): 9h às 13h;

  • Domingo (23): 15h às 22h (retorno).

Castello Branco e Raposo Tavares

  • Quarta (19): a partir das 20h;

  • Quinta (20): todo o dia;

  • Domingo (23): 10h às 20h (retorno).

Ayrton Senna / Carvalho Pinto

  • Quarta (19): 16h às 19h;

  • Quinta (20): 7h às 13h;

  • Domingo (23): 11h às 19h (retorno).

Rodoanel Mário Covas

  • Quarta (19): 16h às 20h;

  • Quinta (20): 9h às 13h.

Presidente Dutra (sentido SP)

  • Quarta (19): 14h às 21h;

  • Quinta (20): 7h às 14h;

  • Domingo (23): 10h às 18h.

Rio-Santos (trechos que conectam ao Vale do Paraíba/RJ)

  • Quarta (19): 16h às 18h;

  • Quinta (20): 7h às 17h;

  • Domingo (23): 9h às 18h.

Operação de segurança nas estradas

Durante todo o feriado, as concessionárias manterão operação especial com reforço nos atendimentos, viaturas de inspeção, Centros de Controle Operacional e equipes de socorro. As obras estarão suspensas nos horários de maior movimento para reduzir interferências no tráfego.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também executa a Operação Estrada, que segue até segunda-feira (24), com monitoramento da saída na quarta (19) e quinta (20) e do retorno no domingo (23) e segunda (24). A recomendação é evitar viagens entre 14h e 22h de quarta-feira, período de maior movimento.

O motorista pode acompanhar o trânsito em tempo real pelo Portal Multimodal da Artesp.

Pedágio Eletrônico

Nas áreas com pedágio eletrônico (Free Flow), o pagamento será feito de forma automática, por meio de tags ou pela leitura da placa do veículo. Os motoristas têm até 30 dias para fazer o pagamento através da plataforma Siga Fácil ou por meio das plataformas digitais de cada concessionária.

