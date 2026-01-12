Rodízio em São Paulo: motoristas podem receber multa por descumprir a regra

O rodízio de veículos na cidade de São Paulo retorna nesta segunda-feira, 12. Os condutores que desrespeitarem as regras podem ser multados e receber pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A medida foi suspensa em 22 de dezembro devido à redução na circulação na cidade causada pelas festividades de fim de ano.

Qual a punição por trafegar nas zonas de rodízio sem respeitar as regras?

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a gravidade da infração é média. Os motoristas que desrespeitam as regras do rodízio na capital estão sujeitos a multa de R$ 130,16.

Além do pagamento, os condutores também podem ser punidos com acréscimo de quatro pontos na carteira de motorista.

Qual é o horário do rodízio em São Paulo?

Para aliviar o trânsito nos horários de pico, a circulação é restrita em dois períodos do dia.

Durante a manhã, das 7h às 10h, e à tarde, das 17h às 20h.

O rodízio é válido de segunda a sexta-feira.

Em quais vias as regras do rodízio são válidas?

A circulação é reduzida nas rotas que compõem o anel viário da capital paulista.

O complexo é formado por 10 vias.

Marginal Tietê;

Marginal Pinheiros;

Avenida dos Bandeirantes;

Avenida Afonso D’Escragnolle Taunay;

Complexo Viário Maria Maluf;

Avenida Tancredo Neves;

Avenida Juntas Provisórias;

Viaduto Grande São Paulo;

Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo;

Avenida Salim Farah Maluf.

Confira o rodízio de placas em São Paulo

Durante o rodízio, a restrição no tráfego é determinada pelo número final da placa do veículo.

As regras são aplicadas para condutores com placas de qualquer cidade ou estado.

Confira as regras de circulação.

Segunda-feira: restrição para veículos com final da placa 1 ou 2;

restrição para veículos com final da placa 1 ou 2; Terça-feira: restrição para veículos com final da placa 3 ou 4;

restrição para veículos com final da placa 3 ou 4; Quarta-feira: restrição para veículos com final da placa 5 ou 6;

restrição para veículos com final da placa 5 ou 6; Quinta-feira: restrição para veículos com final da placa 7 ou 8;

restrição para veículos com final da placa 7 ou 8; Sexta-feira: restrição para veículos com final da placa 9 ou 0.

Rodízio de caminhões

Durante o período de suspensão do rodízio para veículos leves, as regras continuaram vigentes para os caminhões.

Além das restrições ligadas ao número final da placa, as regras da zona de máxima restrição à circulação de caminhões e do fretamento seguiram vigentes.