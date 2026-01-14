Zona Azul: tarifa sobe para R$ 6,95 em São Paulo

Até a próxima segunda-feira, 19, valor segue R$ 6,67 (Gustavo Marcozzi/Site Exame)
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13h37.
As tarifas da Zona Azul em São Paulo passarão por reajuste e a partir da próxima terça-feira, 20, a cobrança será de R$ 6,95. A capital paulista possui 56.144 vagas dentro do sistema rotativo.
O aumento representa um reajuste de 4,26% sobre o valor anterior, de R$ 6,67.
Segundo a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), a mudança de valor será realizada conforme prevê o contrato de concessão para estacionamentos rotativos na capital paulista.
O valor foi estipulado com base na inflação anual calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
As vagas da Zona Azul são administradas pela Estapar desde o final de 2020.
Em São Paulo, são 56.144 vagas rotativas. Elas são destinadas para:
As regras sobre o tempo de permanência e quais tipos de veículos podem estacionar no local são especificadas na placa de sinalização.
Para utilizar o serviço, é preciso pagar através do aplicativo oficial Zul+, da Estapar, ou do Cartão Azul Digital (CAD), que pode ser adquirido em um dos pontos de venda da cidade.