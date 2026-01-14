Zona Azul: tarifa sobe para R$ 6,95 em São Paulo

As tarifas da Zona Azul em São Paulo passarão por reajuste e a partir da próxima terça-feira, 20, a cobrança será de R$ 6,95. A capital paulista possui 56.144 vagas dentro do sistema rotativo.

O aumento representa um reajuste de 4,26% sobre o valor anterior, de R$ 6,67.

Por que a Zona Azul vai ficar mais cara?

Segundo a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), a mudança de valor será realizada conforme prevê o contrato de concessão para estacionamentos rotativos na capital paulista.

O valor foi estipulado com base na inflação anual calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Quantas vagas de Zona Azul tem em São Paulo?

As vagas da Zona Azul são administradas pela Estapar desde o final de 2020.

Em São Paulo, são 56.144 vagas rotativas. Elas são destinadas para:

Zona Azul convencional - 49.529

49.529 Caminhões - 2.577

2.577 Pessoas com Deficiência (PcDs) ou com mobilidade reduzida - 1.177

1.177 Idosos - 2.797

2.797 Fretados - 64

Como funciona a Zona Azul?

As regras sobre o tempo de permanência e quais tipos de veículos podem estacionar no local são especificadas na placa de sinalização.

Para utilizar o serviço, é preciso pagar através do aplicativo oficial Zul+, da Estapar, ou do Cartão Azul Digital (CAD), que pode ser adquirido em um dos pontos de venda da cidade.