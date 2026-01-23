CET-SP aplica 10 mil multas em shoppings e mercados da capital paulista

Levantamento contabiliza penalidades entre janeiro e agosto de 2025 (Paulo Fridman/Bloomberg)
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14h48.
A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP) fez um levantamento que indica que 10 mil condutores foram multados em shopping centers e mercados da capital paulista. A infração mais recorrente foi o estacionamento irregular.
Os dados consideram as penalidades aplicadas entre janeiro e agosto de 2025.
Entre os condutores, o uso indevido de vagas prioritárias destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), idosos e gestantes é o maior motivo para as multas.
De janeiro a agosto do ano passado foram 10.437 autuações em estacionamentos coletivos de São Paulo. O número representa uma média de 43 multas por dia.
A maioria dos casos foi registrada nos shopping Eldorado, Higienópolis, Bourbon, Ibirapuera, Aricanduva e Interlagos.
Em igual período de 2024, foram 9.803 infrações aplicadas. No comparativo dos dois anos, houve aumento de 6,4% nas penalidades.
Os motoristas denunciados por estacionamento irregular ou notificados por um agente de trânsito são punidos com multa de R$ 293,47.
Além disso, eles também são notificados com sete pontos na carteira de habilitação.
As vagas prioritárias são destinadas a grupos que podem enfrentar dificuldades de locomoção entre o estacionamento e o estabelecimento comercial.
Elas são sinalizadas com informações sobre quem pode utilizá-las. Geralmente, elas se restringem a:
Os cidadãos que presenciarem infrações podem reportar os veículos ou condutores a um agente de trânsito da CET.
Também é possível realizar a denúncia no aplicativo SP156 ou por meio de ligação para o telefone 156 — antigo 1188.