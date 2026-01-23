CET-SP aplica 10 mil multas em shoppings e mercados da capital paulista

A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP) fez um levantamento que indica que 10 mil condutores foram multados em shopping centers e mercados da capital paulista. A infração mais recorrente foi o estacionamento irregular.

Os dados consideram as penalidades aplicadas entre janeiro e agosto de 2025.

Entre os condutores, o uso indevido de vagas prioritárias destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), idosos e gestantes é o maior motivo para as multas.

Multas aplicadas em 2025

De janeiro a agosto do ano passado foram 10.437 autuações em estacionamentos coletivos de São Paulo. O número representa uma média de 43 multas por dia.

A maioria dos casos foi registrada nos shopping Eldorado, Higienópolis, Bourbon, Ibirapuera, Aricanduva e Interlagos.

Em igual período de 2024, foram 9.803 infrações aplicadas. No comparativo dos dois anos, houve aumento de 6,4% nas penalidades.

Qual valor da multa por estacionamento indevido?

Os motoristas denunciados por estacionamento irregular ou notificados por um agente de trânsito são punidos com multa de R$ 293,47.

Além disso, eles também são notificados com sete pontos na carteira de habilitação.

Quem pode usar as vagas prioritárias?

As vagas prioritárias são destinadas a grupos que podem enfrentar dificuldades de locomoção entre o estacionamento e o estabelecimento comercial.

Elas são sinalizadas com informações sobre quem pode utilizá-las. Geralmente, elas se restringem a:

Pessoas com deficiência (PCDs);

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que podem ou não ter um espaço além do destinado a PCDs;

Pessoas com mobilidade reduzida;

Gestantes;

Idosos.

Como denunciar irregularidades no trânsito?

Os cidadãos que presenciarem infrações podem reportar os veículos ou condutores a um agente de trânsito da CET.

Também é possível realizar a denúncia no aplicativo SP156 ou por meio de ligação para o telefone 156 — antigo 1188.