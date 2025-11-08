Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Enem 2025: trânsito da cidade de São Paulo terá alterações no domingo

As medidas incluem desde a suspensão de iniciativas de ruas abertas para pedestres até a mobilização de equipes nos corredores da cidade

Trânsito em São Paulo: prefeitura faz adaptações para dia da prova do Enem 2025 (Carlos Severo/Fotos Públicas)

Trânsito em São Paulo: prefeitura faz adaptações para dia da prova do Enem 2025 (Carlos Severo/Fotos Públicas)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 10h16.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo fará uma operação especial de trânsito neste domingo, 9, durante a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para garantir a fluidez nas estradas e a segurança dos estudantes, as medidas incluem desde a suspensão de iniciativas de ruas abertas para pedestres até a mobilização de equipes nos corredores da cidade.

A operação contará com um monitoramento reforçado nas principais vias, com equipes dedicadas à orientação de pedestres, à fiscalização das áreas de embarque e desembarque e à rápida remoção de quaisquer interferências nas vias.

Checklist de última hora: o que revisar na véspera do 1º dia do Enem 2025

Já no sistema viário, as principais alterações serão:

  • O Elevado Presidente João Goulart estará liberado ao tráfego de veículos das 7h às 14h, a fim de melhorar o acesso entre as zonas Leste e Oeste;
  • A Ciclofaixa de Lazer estará totalmente suspensa no domingo;
  • O Programa Rua Abertas da Avenida Paulista e do bairro da Liberdade também estará suspenso, para facilitar o acesso de veículos ao local de prova.

Além das iniciativas, o órgão orienta que os motoristas respeitem as sinalizações e, se possível, optem pelo uso de transporte público para evitar congestionamentos.

Enem 2025: um guia

Acompanhe tudo sobre:EnemTrânsito

Mais de Brasil

Governo federal anuncia ajuda humanitária para cidade destruída no Paraná

PL Antiterrorismo: autor negocia e prevê aprovação neste mês

Como surgiu o tornado que trouxe mortes e devastação em cidade do Paraná

Tornado deixa ao menos 5 mortos e 400 feridos no interior do Paraná

Mais na Exame

Future of Money

Stablecoins e IA: a nova infraestrutura dos pagamentos inteligentes

Brasil

Governo federal anuncia ajuda humanitária para cidade destruída no Paraná

Casual

Como a chinesa Leapmotor vai funcionar no Brasil

Negócios

De office-boy a CEO: ele fatura R$ 100 milhões vendendo óculos de R$ 50