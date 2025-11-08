Enem 2025: trânsito da cidade de São Paulo terá alterações no domingo

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo fará uma operação especial de trânsito neste domingo, 9, durante a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para garantir a fluidez nas estradas e a segurança dos estudantes, as medidas incluem desde a suspensão de iniciativas de ruas abertas para pedestres até a mobilização de equipes nos corredores da cidade.

A operação contará com um monitoramento reforçado nas principais vias, com equipes dedicadas à orientação de pedestres, à fiscalização das áreas de embarque e desembarque e à rápida remoção de quaisquer interferências nas vias.

Já no sistema viário, as principais alterações serão:

O Elevado Presidente João Goulart estará liberado ao tráfego de veículos das 7h às 14h, a fim de melhorar o acesso entre as zonas Leste e Oeste;

estará liberado ao tráfego de veículos das 7h às 14h, a fim de melhorar o acesso entre as zonas Leste e Oeste; A Ciclofaixa de Lazer estará totalmente suspensa no domingo;

estará totalmente suspensa no domingo; O Programa Rua Abertas da Avenida Paulista e do bairro da Liberdade também estará suspenso, para facilitar o acesso de veículos ao local de prova.

Além das iniciativas, o órgão orienta que os motoristas respeitem as sinalizações e, se possível, optem pelo uso de transporte público para evitar congestionamentos.

