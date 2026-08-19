Paraná Pesquisas: Tarcísio abre vantagem de 16,2 pontos sobre Haddad no 1º turno em SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) mantém a liderança na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, segundo o levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 19. Em um cenário estimulado de primeiro turno, ele registra 50% das intenções de voto.

O principal adversário, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), registra 33,8%. Na comparação com o mês de julho, o atual governador oscilou positivamente 1,5 pontos, enquanto o petista recuou 1,3 pontos, ambos dentro da margem de erro de 2,4 pontos percentuais.

Entre os demais nomes, Vera Lúcia (PSTU) pontua com 1,5%, seguida por Carlos Machado (PCB) e Vivian Mendes (UP), que registram 0,8% cada. Izadora Dias (PCO) e Policial Edjane (Agir) têm 0,4%. Brancos e nulos somam 7,5%, e indecisos são 4,8%.

Segundo turno e rejeição

Em um cenário polarizado de segundo turno entre os dois principais candidatos, o governador registra 53%, contra 36,9% do adversário petista. Brancos e nulos representam 6,5% nesta simulação, enquanto 3,6% não opinaram.

Na série histórica do levantamento, o líder do Executivo estadual cresceu em relação a julho, quando tinha 51,8% das intenções de voto. Já o ex-prefeito da capital oscilou negativamente, recuando sua intenção de voto em relação aos 38,3% do mês anterior.

Eleitores que declaram voto branco, nulo ou que estão indecisos mantêm o mesmo índice desde junho.

Quando os eleitores paulistas são questionados em quem não votariam de jeito nenhum, 44,3% das respostas indicam Fernando Haddad. O índice representa o maior gargalo para a consolidação e crescimento de sua chapa no estado.

Na mesma simulação estimulada de múltiplas escolhas, Tarcísio é rejeitado por 27,4% dos entrevistados. Entre os postulantes com menor capilaridade, Vera Lúcia atinge 11,2% de menções negativas, seguida por Carlos Machado (9,0%) e Vivian Mendes (8,5%).

Voto masculino e religioso impulsiona liderança

A segmentação demográfica revela que a base de sustentação do atual governador está no eleitorado masculino, onde ele atinge 59,8% da preferência, contra apenas 29,4% dedicados ao oponente do PT no cenário de primeiro turno. Entre as mulheres, a disputa pelo Executivo paulista é mais acirrada, com Tarcísio marcando 41,3% e Haddad 37,6%.

O engajamento e o comportamento religioso também atuam como fortes balizadores de intenção de voto no estado. Os eleitores que participaram de cultos ou missas nos últimos dez dias garantem 54,3% de apoio ao governador, frente a 30,2% dedicados ao petista.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores entre 16 e 18 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-08913/2026.