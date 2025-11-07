Gerenciamento de tempo no Enem 2025: como otimizar a redação e as questões de Linguagens

O primeiro dia do Enem 2025 se aproxima neste domingo, 9 de novembro, e a ansiedade toma conta dos candidatos que enfrentarão o desafio de administrar cinco horas e meia entre a temida redação e as 45 questões de Linguagens.

Uma técnica simples que tem ganhado destaque é justamente dividir o tempo em blocos fixos e não voltar atrás. Assim, o método ajuda a diminuir a ansiedade e aproveitar melhor cada minuto da prova.

Como dividir o tempo no primeiro dia do Enem 2025

Com 330 minutos no total, a divisão mais equilibrada começa com 15 minutos para ler os textos da redação e dar uma olhada geral nas questões, marcando as mais fáceis.

Depois vêm 60 minutos só para fazer o rascunho da redação. O maior pedaço do tempo – 180 minutos – fica para as questões de Linguagens, o que dá cerca de quatro minutos para cada uma.

Sobram ainda 30 minutos para passar a redação a limpo e mais 45 minutos no final para voltar nas questões difíceis e marcar o gabarito.

Dessa forma, a divisão ajuda a evitar um problema comum entre os estudantes, que é gastar tempo demais numa parte e ter que correr nas outras.

Veja o passo a passo:

15 minutos – leitura rápida para conhecer a prova e marcar as questões mais fáceis;

– leitura rápida para conhecer a prova e marcar as questões mais fáceis; 60 minutos – fazer o rascunho completo da redação;

– fazer o rascunho completo da redação; 180 minutos – resolver as 45 questões de Linguagens (cerca de 4 minutos cada);

– resolver as 45 questões de (cerca de 4 minutos cada); 30 minutos – revisar e passar a redação a limpo com calma;

– revisar e passar a redação a limpo com calma; 45 minutos – voltar nas questões difíceis e preencher o gabarito.

Como fazer a redação do Enem em 90 minutos

Quando o relógio marcar 13h30 e o caderno for aberto, o primeiro passo é ler os textos da redação em dez minutos, sublinhando informações úteis e exemplos que podem virar argumentos.

O planejamento leva mais dez minutos e precisa ter:

Uma ideia principal bem definida;

Dois argumentos com exemplos reais;

Uma solução completa: quem vai fazer, o que vai fazer, como e qual resultado esperado .

Dicas para questões de Português, Literatura e Língua Estrangeira no Enem

Cada matéria pede um jeito diferente de resolver. Em Português, por exemplo, quando o texto for muito grande, vale ler as perguntas antes. Circular palavras como "mas", "porém" e "entretanto" também ajuda nas questões sobre como o texto se conecta.

Literatura sempre cobra Modernismo, Romantismo e Barroco, e se der branco, a dica é ir cortando as respostas que estão claramente erradas até sobrar a mais provável.

Já as questões de Inglês ou Espanhol são rápidas – um ou dois minutos cada. Não precisa entender tudo, apenas achar as informações principais no texto.

Na parte de artes e Educação Física, é geralmente cobrado do candidato a habilidade de interpretação. Assim, o conhecimento geral já é o bastante para resolver boa parte das questões.

Como revisar questões difíceis nos minutos finais do Enem

Nos últimos 45 minutos, o candidato já terá feito aproximadamente 35 questões. Com isso, é hora de voltar naquelas que ficaram marcadas como difíceis, mas sem perder muito tempo.

Se uma questão está travada há mais de cinco minutos, o melhor é chutar e seguir em frente, já que inda tem o gabarito para preencher e outras questões para tentar.

Uma informação importante é que acertar 32 das 45 questões e tirar 900 na redação já coloca o estudante entre os melhores do país. Portanto, não precisa acertar tudo para conseguir uma vaga boa, já que o que importa mesmo é usar bem o tempo disponível.