Quais temas vão cair no primeiro dia do Enem 2025?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) realiza neste domingo, 9, o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), mais de 4,8 milhões de pessoas se inscreveram nesta edição.

No primeiro dia serão 90 questões sobre linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas.

A prova avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Quais são os temas que caem no primeiro dia do Enem?

O que levar para o Enem 2025?

uma caneta esferográfica de tinta preta e de tubo transparente ;

; um documento original com foto.

Além disso, o Inep recomenda que o participante leve o cartão de confirmação impresso.

Qual caneta pode levar para o Enem?

