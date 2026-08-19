Foguete dá ré? Vídeo mostra feito inédito da China ao pousar em terra firme

A China realizou um marco em seu programa espacial ao concluir, pela primeira vez, o pouso controlado em terra de um foguete reutilizável. O teste ocorreu com o Zhuque-3, veículo desenvolvido para ser recuperado após o lançamento e reutilizado em novas missões, tecnologia considerada estratégica para reduzir custos e ampliar a frequência das operações espaciais.

O feito foi divulgado pela Administração Espacial Nacional da China e marca um novo passo da corrida por foguetes reutilizáveis, em um cenário em que Estados Unidos e China disputam a liderança no setor. O Zhuque-3 integra uma nova geração de lançadores movidos a oxigênio líquido e metano líquido, projetados para missões de menor custo e maior cadência de lançamentos.

O pouso 'de ré' do Zhuque-3

Durante o teste, o foguete decolou normalmente e, após completar a missão prevista, retornou ao solo em um pouso vertical, utilizando seus motores para desacelerar e tocar o solo de forma controlada.

Imagens divulgadas pelas autoridades chinesas mostram o primeiro estágio descendo na posição vertical até pousar em terra firme, tornando-se o primeiro lançamento do país a concluir com sucesso esse tipo de recuperação.

Segundo o governo chinês, a tecnologia permitirá recuperar o primeiro estágio após lançamentos orbitais e reutilizá-lo em novas missões.

China on Wednesday achieved its first rocket recovery on land with the launch of Zhuque-3. Watch video: pic.twitter.com/IKvtGhHqAc — People's Daily, China (@PDChina) August 19, 2026

O Zhuque-3 possui dois estágios e núcleo único, com estrutura construída principalmente em aço inoxidável. O veículo mede 66,1 metros de comprimento e conta com sistemas específicos para o retorno à Terra, incluindo aletas de estabilização, pernas de pouso e um sistema de controle responsável por orientar a descida e o pouso vertical.

Tecnologia busca reduzir custos dos lançamentos

Após o sucesso da missão, a China informou que continuará investindo no desenvolvimento de veículos reutilizáveis como parte de seu programa espacial.

O objetivo é ampliar a capacidade de acesso ao espaço por meio de foguetes capazes de voar repetidamente, diminuindo o custo operacional e permitindo maior número de lançamentos ao longo do ano.

Corrida espacial com os Estados Unidos

O avanço ocorre em meio à disputa tecnológica entre China e Estados Unidos no setor espacial.

Recentemente, a SpaceX concluiu mais um teste da Starship, cuja etapa superior realizou um pouso controlado no Oceano Índico após cerca de uma hora de voo. A missão também colocou em trajetória suborbital os primeiros satélites Starlink atualizados e faz parte dos preparativos para iniciar operações comerciais regulares com o veículo.