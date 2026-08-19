'Outer Banks' chega ao fim: quando estreia a 5ª temporada na Netflix?

Os Pogues estão prestes a embarcar em sua última aventura. A quinta temporada de "Outer Banks", anunciada como o capítulo final da série, chega após os acontecimentos dramáticos do quarto ano e leva John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo de volta à caça ao tesouro.

Quando estreia a 5ª temporada de 'Outer Banks'?

A quinta e última temporada de "Outer Banks" estreia na quinta-feira, 20 de agosto. A Netflix confirmou que o lançamento será global e terá 10 episódios, encerrando a trajetória dos personagens criada por Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke.

Os dez capítulos chegam ao catálogo do serviço de streaming no mesmo dia.

Sobre o que é a série?

"Outer Banks" acompanha um grupo de adolescentes conhecidos como Pogues, moradores da região mais pobre da ilha de Kildare, na Carolina do Norte. Liderados por John B (Chase Stokes), eles acabam envolvidos em uma série de caças ao tesouro enquanto enfrentam os Kooks, jovens da elite local.

A história começa quando John B descobre pistas relacionadas ao desaparecimento de seu pai, Big John (Charles Halford). A investigação leva o grupo a procurar um tesouro ligado ao naufrágio do Royal Merchant, colocando os Pogues em conflito com famílias ricas, criminosos e outros caçadores de tesouros.

Ao longo das temporadas, a busca por riquezas muda de alvo e leva o grupo para diferentes partes do mundo. O que permanece como eixo da série é a amizade entre John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss), JJ (Rudy Pankow) e Cleo (Carlacia Grant), além dos conflitos entre Pogues e Kooks.

Na quarta temporada, os Pogues partem em busca da Coroa Azul, um tesouro ligado ao pirata Barba Negra. A expedição termina em tragédia: JJ é morto por Chandler Groff (J. Anthony Crane), seu pai biológico, depois de entregar a coroa para proteger Kiara.

Groff foge com o tesouro, enquanto os Pogues decidem persegui-lo. A morte de JJ se torna o principal ponto de partida para a quinta e última temporada.