'Outer Banks' chega ao fim: quando estreia a 5ª temporada na Netflix?

'Outer Banks': John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo retornam para uma última aventura em busca da Coroa Azul e de vingança (Divulgação/Netflix)
Freelancer
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 12h08.
Os Pogues estão prestes a embarcar em sua última aventura. A quinta temporada de "Outer Banks", anunciada como o capítulo final da série, chega após os acontecimentos dramáticos do quarto ano e leva John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo de volta à caça ao tesouro.
A quinta e última temporada de "Outer Banks" estreia na quinta-feira, 20 de agosto. A Netflix confirmou que o lançamento será global e terá 10 episódios, encerrando a trajetória dos personagens criada por Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke.
Os dez capítulos chegam ao catálogo do serviço de streaming no mesmo dia.
"Outer Banks" acompanha um grupo de adolescentes conhecidos como Pogues, moradores da região mais pobre da ilha de Kildare, na Carolina do Norte. Liderados por John B (Chase Stokes), eles acabam envolvidos em uma série de caças ao tesouro enquanto enfrentam os Kooks, jovens da elite local.
A história começa quando John B descobre pistas relacionadas ao desaparecimento de seu pai, Big John (Charles Halford). A investigação leva o grupo a procurar um tesouro ligado ao naufrágio do Royal Merchant, colocando os Pogues em conflito com famílias ricas, criminosos e outros caçadores de tesouros.
Ao longo das temporadas, a busca por riquezas muda de alvo e leva o grupo para diferentes partes do mundo. O que permanece como eixo da série é a amizade entre John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss), JJ (Rudy Pankow) e Cleo (Carlacia Grant), além dos conflitos entre Pogues e Kooks.
Na quarta temporada, os Pogues partem em busca da Coroa Azul, um tesouro ligado ao pirata Barba Negra. A expedição termina em tragédia: JJ é morto por Chandler Groff (J. Anthony Crane), seu pai biológico, depois de entregar a coroa para proteger Kiara.
Groff foge com o tesouro, enquanto os Pogues decidem persegui-lo. A morte de JJ se torna o principal ponto de partida para a quinta e última temporada.